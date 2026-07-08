Cortes de luz en la RM este miércoles de 8 julio: Doce comunas estarán hasta siete horas sin suministro eléctrico
- Por Paula Moreno
¿Qué pasó?
La compañía Enel anunció un corte de luz programado para la jornada de este miércoles 8 de julio en la Región Metropolitana.
La suspensión del suministro ocurrirá específicamente en doce comunas de Santiago y tendrá una duración estimada de siete horas.
¿En qué comunas de Santiago se cortará la luz este miércoles 8 de julio?
En concreto, las comunas de la Región Metropolitana afectadas por el corte serán Vitacura, Batuco, Ñuñoa, La Cisterna, Quilicura, Huechuraba, Independencia, Providencia, Maipú, Estación Central, San Joaquín y Conchalí.
Cabe mencionar que los cortes de luz no serán para toda la comuna, sino que serán por sectores. Para entender mejor, Enel dispuso de un mapa por cada comuna con los lugares específicos que sufrirán la suspensión de sus servicios eléctricos.
Corte de luz en Batuco
Desde las 10:00 hastalas 16:00 horas
Quilicura
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
Conchalí
Desde las 10:00 hasta alas 16:00 horas
Huechuraba
Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas
Independencia
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
Ñuñoa
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
San Joaquín
Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas
Vitacura
Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas
Providencia
Desde las 10:30 hasta las 14:00 horas
Estación Central
Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas
Maipú
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
La Cisterna
Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas
Según establece Enel en su sitio web, estos trabajos programados se realizan con el propósito de "poder mejorar la calidad de servicio, realizar mantenimiento y conectar nuevos clientes".
Además, aclaran que los cortes "pueden durar varias horas, y son avisados anticipadamente para que los usuarios puedan planificar sus actividades".
Leer más de
Notas relacionadas
- Cortes de luz en la RM este martes 7 de julio: Seis comunas estarán hasta siete horas sin suministro eléctrico
- Cortes de luz para este lunes en la RM: Revisa las comunas que tendrán interrupciones de servicio de hasta 6 horas
- Corte de luz en la RM este domingo 5 de julio: Dos comunas estarán hasta siete horas sin suministro eléctrico