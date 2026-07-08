Cortes de luz en la RM este miércoles de 8 julio: Doce comunas estarán hasta siete horas sin suministro eléctrico

08 jul. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

La compañía Enel anunció un corte de luz programado para la jornada de este miércoles 8 de julio en la Región Metropolitana.

La suspensión del suministro ocurrirá específicamente en doce comunas de Santiago y tendrá una duración estimada de siete horas.

¿En qué comunas de Santiago se cortará la luz este miércoles 8 de julio?



En concreto, las comunas de la Región Metropolitana afectadas por el corte serán Vitacura, Batuco, Ñuñoa, La Cisterna, Quilicura, Huechuraba, Independencia, Providencia, Maipú, Estación Central, San Joaquín y Conchalí.

Cabe mencionar que los cortes de luz no serán para toda la comuna, sino que serán por sectores. Para entender mejor, Enel dispuso de un mapa por cada comuna con los lugares específicos que sufrirán la suspensión de sus servicios eléctricos.

Corte de luz en Batuco

Desde las 10:00 hastalas 16:00 horas

Quilicura

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Conchalí

Desde las 10:00 hasta alas 16:00 horas

Huechuraba

Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas

Independencia

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Ñuñoa

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

San Joaquín

Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas

Vitacura

Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas

Providencia

Desde las 10:30 hasta las 14:00 horas

Estación Central

Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas

Maipú

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

La Cisterna

Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas

Según establece Enel en su sitio web, estos trabajos programados se realizan con el propósito de "poder mejorar la calidad de servicio, realizar mantenimiento y conectar nuevos clientes".

Además, aclaran que los cortes "pueden durar varias horas, y son avisados anticipadamente para que los usuarios puedan planificar sus actividades".