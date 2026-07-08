Atacama seguirá bajo intenso calor: Mantienen alerta preventiva por temperaturas de hasta 35°C

08 jul. 2026 - 00:30 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Regional de Senapred informó que se mantiene vigente la Alerta Temprana Preventiva para toda la Región de Atacama por altas temperaturas, luego de que la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) ratificara un nuevo aviso que anticipa calor extremo entre este miércoles 8 y el sábado 11 de julio.

Según el organismo, las condiciones afectarán a la cordillera de la costa, los valles, la pampa y la precordillera, donde se esperan temperaturas superiores a lo habitual para la época, manteniéndose el monitoreo permanente ante el riesgo que estas condiciones representan para la población.

¿Cuáles serán las temperaturas más altas?

De acuerdo con el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile, los sectores de cordillera de la costa y valles registrarán máximas de entre 29°C y 31°C entre el jueves y el viernes, mientras que en la pampa se esperan temperaturas que oscilarán entre los 30°C y 32°C.

Las cifras más elevadas se concentrarán en la precordillera, donde las temperaturas podrían alcanzar entre 33°C y 35°C durante cuatro días consecutivos, desde el miércoles 8 hasta el sábado 11 de julio.

Senapred entrega recomendaciones por el calor

Desde Senapred explicaron que la Alerta Temprana Preventiva, vigente desde el pasado 3 de julio, implica un reforzamiento del monitoreo de las condiciones de riesgo y la coordinación del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), con el objetivo de responder oportunamente ante cualquier eventual emergencia.

Asimismo, el organismo llamó a la población a evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 17:00 horas, periodo en que se registra la mayor radiación ultravioleta.

También recomendó mantenerse hidratado y prestar especial atención a niños, niñas y personas mayores, ya que son los grupos con mayor riesgo de sufrir deshidratación y complicaciones asociadas a las altas temperaturas.