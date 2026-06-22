Declaran Alerta Temprana Preventiva por plaga de fragata portuguesa en playas de la región de Antofagasta

22 jun. 2026 - 16:55 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió una alerta temprana preventiva para la comuna de Tocopilla por plaga en playas ubicadas en la misma Región de Antofagasta.

Según información de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Antofagasta, se declaró zona afectada por la presencia de ejemplares de hidrozoo, denominado carabela o fragata portuguesa.

¿Qué playas fueron afectadas por la fragata portuguesa?

El área marítima afectada comprende las playas Corpesca y playa Covadonga en la comuna de Tocopilla.

La resolución de Senapred establece que en estos balnearios se hallaron fragatas portuguesas, las cuales son altamente peligrosas si entran en contacto con la piel.

"La declaración de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia", detalló el organismo.

¿Qué hacer si encuentro una fragata portuguesa?

La fragata portuguesa habita en aguas cálidas y se relaciona con una medusa, aunque corresponde a la familia Physalia physalis. El contacto de la piel humana con la fragata portuguesa puede ocasionar problemas, porque dispara e inyecta un veneno a través de sus tentáculos.

Si encuentra una fragata portuguesa en una playa, las recomendaciones son evitar el contacto con ella y:

No bañarse en la playa ni jugar en el agua.

Nunca tocar la fragata portuguesa, ni en el mar ni en la playa, ya que es tóxica, aunque esté muerta.

Si caminas en la arena, protégete usando ropa y zapatos.

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