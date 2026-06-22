Encuentran a joven de Graneros que estaba desaparecido hace una semana: Fue hallado en el aeropuerto

22 jun. 2026 - 17:51 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes fue hallado Máximo Farías Paredes, joven oriundo de la comuna de Graneros, región de O'Higgins, tras una semana desaparecido. El joven fue encontrado con vida en la Región Metropolitana.

El alcalde de Graneros, Marcelo Miñañir, confirmó el hallazgo de Máximo, quien había sido visto por última vez el pasado 14 de junio en el sector rural del cerro Santa Julia.

¿Qué dijo el alcalde de Graneros?

"Este joven ha sido encontrado, no en el cerro, sino que fue encontrado en el aeropuerto de Santiago; hoy está siendo trasladado a la región para evaluar su salud", dijo el alcalde Miñañir.

"Queremos agradecer profundamente el compromiso de cada uno de los voluntarios, de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Fiscalía, Bomberos de nuestra comuna y diferentes voluntades; hay un tremendo esfuerzo", manifestó.

¿Qué dijo la PDI

Por otro lado, el subprefecto Juan Reyes, jefe de la Brigada de Homicidios de Rancagua, manifestó que "el día de hoy personal especializado pudo establecer que este joven había sido visto en la calle Estadio, específicamente en la comunidad de Graneros, por terceros, quienes fueron entrevistados por esta policía, los cuales permitieron recabar antecedentes".

"Mientras el personal realizaba dicha inteligencia, personal de la PDI del aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez de Santiago se comunicó con el personal especializado para decir que el joven había sido encontrado en buenas condiciones y estaba en el recinto", señaló.

La PDI concluyó que el joven será trasladado al Cesfam de Mostazal y luego al complejo judicial de Rancagua para finalizar los procesos administrativos judiciales y finalmente reencontrarse con su familia.

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