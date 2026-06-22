Aviso simultáneo de bomba en el GAM y en Centro de Justicia causan evacuaciones

22 jun. 2026 - 13:10 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la jornada de este lunes, se recibió una alerta por la presencia de un presunto artefacto explosivo en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), en la comuna de Santiago, Región Metropolitana.

Según informó Carabineros, se activaron protocolos pertinentes ante el aviso de bomba, por lo que personal policial del GOPE se desplegó en el lugar.



El aviso llegó mediante un correo electrónico a una dirección de email de un Tribunal Oral en lo Penal, que además alertaba sobre la presencia de un explosivo en el Centro de Justicia de Santiago, ubicado en calle Pedro Montt.

La reacción ante el aviso simultáneo de bomba

En el caso del GAM, se advirtió además sobre la presencia de un artículo abandonado. En esos momentos se estaba desarrollando una actividad que contaba con la presencia de la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao.

Tras la alerta, se evacuó el centro cultural, mientras que el personal del GOPE de Carabineros se encuentra realizando diligencias en el lugar.

A raíz de esta situación, el tránsito por la Alameda en dirección al poniente se mantuvo interrumpido, levantándose recientemente el corte en el eje Providencia-Alameda, ahora habilitado junto al tramo entre Eliodoro Yáñez y cruce de Vicuña Mackenna.

En el Centro de Justicia, en tanto, se recibió la instrucción de abandonar el edificio a través de los altoparlantes del recinto y la evacuación ya es efectiva.

Pese a esto, aún no se ha descartado ni confirmado la presencia de un objeto explosivo en ninguno de los dos recintos que recibieron la amenaza.