Homicidio frustrado en Peñalolén: Hombre fue baleado mientras conducía su vehículo

22 jun. 2026 - 04:58 hrs.

¿Qué pasó?

Un homicidio frustrado con arma de fuego se registró la jornada del domingo en la comuna de Peñalolén, en la Región Metropolitana.

Según información de la PDI, la víctima, un hombre cuya edad aún se desconoce, fue baleado mientras iba conduciendo su vehículo particular.

¿Qué dijeron desde la PDI?

El inspector Nelson Morales, de la Brigada de Homicidios (BH), informó que "conforme a los antecedentes recopilados en el sitio del suceso, se estableció que la víctima, quien se trasladaba en un vehículo particular, es interceptada por otro, del cual desciende el copiloto, quien premunido con un arma de fuego efectúa diversos disparos", los que lesionaron al hombre.

La autoridad de la PDI agregó que, producto de los disparos que recibió la víctima, colisionó con el cierre perimetral de un domicilio.

Hasta ahora, se desconoce qué motivó el actuar del o los antisociales. Asimismo, no se conocen mayores detalles respecto a la víctima, por lo que será el trabajo investigativo de la PDI el que aclare este ilícito.

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