No sabía que estaba embarazada, fue al baño y dio a luz: Carabineros auxilió a mujer tras parto de emergencia en Lautaro
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
La madrugada de este domingo, personal de Carabineros asistió a una mujer que había dado a luz de forma inesperada al interior de un domicilio en la comuna de Lautaro, región de La Araucanía.
Carabineros asistió parto de emergencia
Según información policial, uniformados del Retén Dollinco recibieron, a eso de las 00:24 horas, un llamado solicitando cooperación debido a que un recién nacido presentaba dificultades respiratorias tras el parto.
Carabineros se trasladó de inmediato a la casa, ubicada en el sector Los Aromos. Al ingresar, el sargento segundo David Godoy Soto y el cabo primero Erwin Burgos Navarrete constataron que el neonato estaba enredado con el cordón umbilical.
Ante la emergencia, el sargento realizó las maniobras necesarias para cortar el cordón, brindando los primeros cuidados al recién nacido mientras aguardaban la llegada del personal de salud.
Mujer no sabía que estaba embarazada
Posteriormente, personal SAMU concurrió al domicilio y trasladó tanto al bebé como a la madre hasta el Hospital de Lautaro para su evaluación y atención médica.
De acuerdo con los antecedentes proporcionados por la madre, esta desconocía que se encontraba embarazada y acudió al baño debido a un fuerte dolor abdominal, momento en que se produjo el nacimiento.
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