Detienen a dos sujetos tras violenta encerrona en Maipú: Vehículos fueron recuperados gracias a GPS

21 jun. 2026 - 09:36 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de hoy domingo, Carabineros logró la detención de dos sujetos acusados de protagonizar una violenta encerrona en la comuna de Maipú, procedimiento que permitió además recuperar dos vehículos con encargo por robo.

El hecho ocurrió cerca de las 06:15 horas en el sector Ciudad Satélite, cuando la víctima se encontraba en el interior de su camioneta esperando a un pasajero. En ese momento, otro vehículo llegó hasta el lugar y dos individuos descendieron para intimidarla con un arma de fuego, obligándola a bajar del móvil. Además, el pasajero que lo acompañaba fue agredido durante el robo.

Tras la denuncia, Carabineros recibió la alerta y logró ubicar el vehículo sustraído gracias al GPS de un teléfono celular que había quedado en el interior de la camioneta. Los funcionarios siguieron la señal hasta un sector cercano a la 34.ª Comisaría de Cerrillos, donde encontraron otro automóvil con dos sujetos en su interior.

Al percatarse de la presencia policial, los individuos intentaron colisionar contra el vehículo institucional para escapar, por lo que se inició un seguimiento controlado que terminó con la detención de un adulto y un adolescente, ambos de nacionalidad chilena y con antecedentes policiales.

Posteriormente, Carabineros logró recuperar la camioneta robada, la que se encontraba intacta, además del vehículo en que se movilizaban los detenidos, el cual mantenía un encargo vigente por robo con intimidación ocurrido durante la madrugada en la comuna de Macul.

Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las diligencias para establecer si estarían vinculados a otros hechos delictuales ocurridos durante la jornada.