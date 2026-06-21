Robo con homicidio en La Florida: Víctima falleció tras recibir impactos balísticos y menor resultó herido

21 jun. 2026 - 08:20 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde del sábado, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) concurrió hasta la comuna de La Florida tras un llamado por un presunto robo que terminó con una persona fallecida.

El procedimiento fue derivado por la Fiscalía de Flagrancia Oriente a la Brigada Investigadora de Robos Sur Oriente, luego de que dos ciudadanos chilenos, un adulto y un menor de edad, fueran víctimas del robo.

De acuerdo con lo informado por el comisario Tom Hunter, el adulto falleció producto de las heridas provocadas por impactos balísticos, mientras que el adolescente resultó con lesiones contusas en el cuero cabelludo.

“Se realizó el estudio en el sitio del suceso, trabajo de empadronamiento y levantamiento de cámaras y todas las diligencias relacionadas para establecer el esclarecimiento de los hechos”, señaló el comisario.

Actualmente, la investigación continúa para determinar la dinámica del robo y dar con los responsables del ataque.