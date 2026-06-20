Carabineros detiene a dos sujetos por robo de camión con carga electrónica avaluada en $115 millones en Maipú

20 jun. 2026 - 09:14 hrs.

¿Qué pasó?

Dos personas fueron detenidas por Carabineros tras un operativo que permitió recuperar un camión con una millonaria carga de equipos electrónicos que había sido robado con violencia en la comuna de Maipú.

El procedimiento fue desarrollado durante la tarde del pasado viernes por personal del Departamento de Servicio y Encargo de Búsqueda de Vehículos (SEBV), en conjunto con funcionarios de Radiopatrullas (RR.PP.), en el marco del Plan Antiencerronas.

Tras recibir la denuncia del robo del camión en el sector de Américo Vespucio, en la Autopista del Sol, los equipos policiales realizaron diligencias que permitieron ubicar el vehículo sustraído en la comuna de Cerro Navia en menos de una hora.

En el lugar, los funcionarios lograron detener a dos sujetos adultos que intentaban vulnerar los sellos de seguridad del camión para acceder a la carga. Según los antecedentes, el ilícito habría sido cometido por un grupo de cinco individuos.

Además del camión recuperado, Carabineros incautó un furgón marca Chevrolet que habría sido utilizado en la comisión del delito, vehículo que mantenía encargo vigente por robo. También se recuperó el cargamento de equipos electrónicos, cuyo avalúo alcanza los $115 millones.

Uno de los detenidos mantenía una orden de aprehensión vigente por robo en lugar no habitado desde enero de este año.

Los imputados corresponden a dos hombres chilenos, uno de 35 años, con antecedentes por lesiones, porte de arma e infracción a la Ley de Drogas; y otro de 55 años con antecedentes por robo con intimidación, robo en lugar no habitado, hurto, entre otros delitos.