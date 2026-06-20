Hombre de 35 años fallece tras recibir disparos mientras se trasladaba por la Ruta 160 en Coronel: Iba acompañado por su pareja

20 jun. 2026 - 08:17 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este sábado, un hombre de 35 años falleció luego de recibir impactos balísticos mientras se movilizaba en un vehículo por la Ruta 160, en la comuna de Coronel. La víctima iba acompañada de su pareja al momento del ataque.

Las primeras diligencias investigativas fueron instruidas por el fiscal jefe Hugo Cuevas, quien dispuso el trabajo del equipo ECOH de la Fiscalía junto a personal especializado de la Policía de Investigaciones (PDI).

“Se indaga, primero, la identidad de la persona y luego establecer las causas del fallecimiento y los posibles sospechosos”, señaló la autoridad.

Las pericias en el sitio del suceso recién están comenzando y deberán determinar la dinámica de los hechos y las circunstancias en que ocurrió el ataque. “En principio iba con una segunda persona, con un acompañante, aparentemente su pareja, persona que ya ha sido individualizada y se le va a entrevistar”, explicó.

Además, existe una identidad preliminar de la víctima, antecedente que permitirá avanzar en diligencias para establecer sus vínculos y posibles líneas investigativas.

La Fiscalía de Flagrancia dispuso el trabajo de la Brigada de Homicidios y del Laboratorio Criminalístico, y posteriormente el Servicio Médico Legal (SML).