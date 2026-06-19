Ataque a balazos en Quilicura deja a tres menores heridos en plena plaza

19 jun. 2026 - 04:10 hrs.

¿Qué pasó?

Lo que parecía una noche más en una plaza de Quilicura, Región Metropolitana, terminó con disparos, corridas y tres adolescentes heridos. Un grupo de menores compartía en el lugar cuando un vehículo irrumpió y abrió fuego, dejando una escena marcada por la tensión y el desconcierto.

La emergencia movilizó rápidamente a equipos de salud y a personal especializado, mientras los jóvenes eran trasladados para recibir atención médica. Horas más tarde, la investigación ya estaba en marcha para intentar reconstruir lo ocurrido y dar con el paradero de quienes participaron en el ataque.

Disparos en medio de una reunión

De acuerdo con la información entregada por el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), los hechos ocurrieron cuando cerca de diez menores de edad permanecían reunidos en un espacio público de la comuna.

El fical ECOH Salvador Arias relató que “el día de hoy, el equipo ECOH tomó conocimiento de tres menores de edad que fueron baleados en la comuna de Quilicura. Esto fue alrededor de las 22:50 horas, en la intersección del pasaje 16 con la calle Manuel Antonio Matta”.

“Esto en el contexto de que estaban varios, una decena de ellos en esta plaza, en esta intersección, momento en que llega un vehículo y efectúa diversos disparos hacia los menores, resultando tres de ellos baleados”, agregó.

Traslado al Hospital San José

Tras los disparos, los adolescentes fueron llevados inicialmente a distintos SAPU de Quilicura. Más tarde, y debido a la necesidad de una evaluación más completa, fueron derivados hasta el Hospital San José.

En ese recinto, ECOH y la Brigada de Homicidios de la PDI comenzaron las primeras diligencias para reunir antecedentes y avanzar en la búsqueda de los responsables.

Respecto al estado de salud de los afectados, desde Fiscalía precisaron que “los menores están fuera de riesgo vital. Hay antecedentes médicos que son reservados y son materia también de investigación”.

Las pericias siguen en desarrollo

Mientras la atención se centraba en los jóvenes heridos, el trabajo investigativo se desplegó en el sitio del ataque para levantar evidencia y revisar posibles antecedentes que permitan identificar el vehículo involucrado.

A través de redes sociales, ECOH confirmó que junto a la PDI realizan pericias por el homicidio frustrado de tres menores que recibieron impactos de bala en la vía pública.