Dos hombres fallecidos con heridas de bala fueron encontrados al interior de un fundo en Ovalle

18 jun. 2026 - 21:10 hrs.

¿Qué pasó?

Un doble homicidio con arma de fuego quedó al descubierto en la Región de Coquimbo. El hallazgo ocurrió durante este jueves al interior de un predio agrícola ubicado en el sector de Sotaquí, en la comuna de Ovalle, lo que motivó un amplio despliegue de los equipos especializados.

Las víctimas son dos ciudadanos chilenos de 29 y 34 años. Sus cuerpos fueron encontrados entre plantaciones de paltos por un trabajador del fundo, quien dio aviso inmediato a Carabineros.

Por instrucción del Ministerio Público, la Brigada de Homicidios de La Serena y el Laboratorio Criminalístico Regional quedaron a cargo de las primeras diligencias para aclarar cómo ocurrieron los hechos.

Heridas por perdigones y revisión de cámaras

La primera revisión de los cuerpos realizada por los peritos arrojó de manera preliminar que ambos fallecidos presentaban múltiples lesiones provocadas por proyectiles, específicamente perdigones.

El jefe de la Brigada de Homicidios de La Serena, subprefecto José Cáceres, detalló los trabajos realizados en el terreno para determinar el contexto del ataque.

"Por orden del Ministerio Público, la Brigada de Homicidios está trabajando en el lugar. Se trata de dos personas de sexo masculino que se encuentran al interior de un fundo. En este momento vamos a realizar la investigación correspondiente para poder establecer la dinámica de los hechos", señaló el jefe policial.

Sobre la causa de muerte, el subprefecto Cáceres agregó que se maneja la información de que "estas personas presentarían perdigones en sus cuerpos". Eso lo vamos a corroborar con el examen definitivo de los cuerpos; preliminarmente se sabe eso, que tendrían lesiones graves".

Finalmente, la autoridad de la PDI detalló las acciones que se ejecutan a esta hora en la zona rural: "Estamos en plena etapa de investigación, tomando declaraciones a testigos, revisando cámaras en el sector y, además, trabajando con el Laboratorio de Criminalística para poder identificar a las personas de manera científica. Todos los antecedentes van a ser entregados al Ministerio Público".