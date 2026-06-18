Ocultaban un cuchillo dentro de un sándwich: Hallazgo sorprende en allanamiento a cárcel de Antofagasta

18 jun. 2026 - 14:20 hrs.

¿Qué pasó?

Un cuchillo oculto dentro de un sándwich fue uno de los hallazgos más llamativos que dejó un allanamiento extraordinario realizado por Gendarmería en la cárcel de Antofagasta. El arma fue encontrada en medio de un operativo que permitió incautar más de un centenar de armas cortopunzantes, además de celulares, drogas y alcohol artesanal.

Según se informó, el procedimiento forma parte de una serie de allanamientos que están siendo replicados en distintos recintos penitenciarios del país con el objetivo de reforzar el control al interior de las cárceles y evitar que bandas criminales continúen operando desde los centros de reclusión.

De acuerdo con los antecedentes entregados por las autoridades, la presencia de Gendarmería provocó que algunos internos intentaran ocultar rápidamente elementos prohibidos. Fue en ese contexto que los funcionarios detectaron un cuchillo escondido al interior de un sándwich, uno de los hallazgos que más llamó la atención tras conocerse los resultados del operativo.

Más de 100 armas, celulares y drogas fueron incautados

El allanamiento fue realizado por más de 100 funcionarios de Gendarmería y consideró la revisión de las dependencias utilizadas por cerca de 630 internos del recinto penitenciario.

El balance preliminar arrojó la incautación de armas cortopunzantes de confección artesanal, entre ellas el cuchillo encontrado dentro del sándwich. Además, se decomisaron teléfonos celulares, relojes inteligentes, envoltorios con sustancias ilícitas y diversas botellas con fermento artesanal.

"Hemos dado a conocer el resultado de ello, con 102 armamentos blancas o de confección artesanal, brebaje de líquido artesanal también, y sustancias ilícitas. Como asimismo, la incautación de 10 teléfonos celulares, 2 relojes inteligentes que también se lleva a la comunicación", detalló el director de Gendarmería de Antofagasta, Coronel Rodrigo Salinas.

"Este plan de acción va enfocado también a tener el control al interior de las unidades penales, así como también a hacer procedimientos tanto de día y de noche", sostuvo.

Operativo forma parte de estrategia nacional

El allanamiento realizado en Antofagasta forma parte de una estrategia que busca replicar controles similares en cárceles de todo el país, con el objetivo de fortalecer la seguridad penitenciaria y dificultar el accionar de organizaciones criminales.

"Estas fiscalizaciones se realizan periódicamente y son una estrategia para poder evitar que bandas criminales operen dentro de estas cárceles y, de esa forma, complicar la vida de nuestras personas, de nuestras familias y de nuestros barrios", informó Salinas.

Asimismo, agregaron que el procedimiento realizado en Antofagasta tuvo un carácter extraordinario debido a la magnitud de los elementos encontrados.

"Bueno, y en estas visitas nos podemos dar cuenta hoy día de este plan nacional de Gendarmería, el cual hace estos movimientos periódicos, pero este fue extraordinario, y aquí atrás podemos ver los resultados. Tenemos armas cortantes, punzantes, alcohol ilícito, droga prefabricada por ellos y celulares", concluyó.