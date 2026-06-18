Video muestra todo el operativo: Carabineros detienen a conductor de camión robado que intentaba salir de Chile

18 jun. 2026 - 13:28 hrs.

¿Qué pasó?

Un video captó el momento en que Carabineros fiscaliza y detiene al conductor de un camión con encargo vigente por robo en la frontera de la región de Antofagasta.

El procedimiento, realizado en plena Ruta 27-CH, forma parte de un operativo que permitió recuperar tres vehículos de carga robados e impedir que fueran sacados del territorio nacional.

En las imágenes se observa a personal de Carabineros desplegado en la ruta fronteriza mientras controla uno de los camiones detectados durante los patrullajes preventivo, revisando con suma cautela el interior del vehículo registrado.

Tras verificar los antecedentes del vehículo, los funcionarios establecieron que mantenía un encargo vigente por robo, situación que derivó en la detención de su conductor por el delito de receptación.

El registro corresponde a un procedimiento desarrollado por efectivos de la 2ª Comisaría de San Pedro de Atacama (F), cuyos servicios preventivos permitieron detectar los vehículos cuando eran trasladados en dirección a la frontera.

Recuperaron dos camiones abandonados y un tercero en circulación

El teniente Juan Zárate, subcomisario de la unidad fronteriza, informó que el procedimiento se concretó durante la mañana del miércoles, alrededor de las 11:15 horas, mientras Carabineros realizaba patrullajes en la Ruta 27-CH.

A la altura de los kilómetros 3 y 4, los funcionarios detectaron dos camiones abandonados. Tras las primeras diligencias, se comprobó que ambos mantenían encargo vigente por robo correspondiente al mismo día, con denuncias registradas en la 1ª Comisaría de Calama y en la 5ª Comisaría La Portada de Antofagasta, respectivamente.

Mientras el personal policial realizaba las pericias en el lugar, fue detectado un tercer camión circulando por la misma ruta fronteriza.

Al fiscalizar el vehículo, Carabineros estableció que también mantenía encargo vigente por robo, correspondiente a una denuncia realizada durante la misma jornada en la 5ª Comisaría La Portada de Antofagasta. Ante esta situación, el conductor fue detenido por receptación.

Detenido tenía antecedentes penales

El imputado corresponde a un hombre chileno, mayor de edad, quien registra antecedentes penales y no mantenía órdenes de detención vigentes.

Por instrucción del Ministerio Público, el detenido pasó a control de detención, mientras que los tres camiones recuperados fueron sometidos a peritajes especializados por parte de Carabineros de la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV).

El teniente Zárate explicó que “este resultado responde al trabajo permanente que desarrolla Carabineros en la frontera regional, mediante servicios focalizados, patrullajes preventivos, análisis de riesgo y controles inteligentes, estrategia que busca detectar oportunamente actividades ilícitas y evitar que vehículos robados en distintas zonas del país sean trasladados hacia pasos fronterizos para salir del territorio nacional”.

Finalmente, agregó que “la recuperación de estos tres camiones reafirma la importancia de la presencia operativa de Carabineros en sectores estratégicos de la región de Antofagasta".