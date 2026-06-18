Hombre es asesinado a disparos en paradero de micro tras discutir con ciclista en Pedro Aguirre Cerda

18 jun. 2026 - 04:47 hrs.

¿Qué pasó?

Lo que parecía ser una espera más en un paradero terminó en una escena marcada por disparos y caos en plena calle. Un hombre de 40 años fue asesinado durante la madrugada de este jueves en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, Región Metropolitana, luego de ser atacado por otro sujeto que se desplazaba en bicicleta.

La víctima, de nacionalidad chilena, estaba en un paradero de locomoción colectiva cuando fue abordada por el agresor. Entre ambos se produjo una discusión que, en cuestión de segundos, escaló hasta convertirse en un ataque armado.

Cuatro disparos en plena vía pública

“El día de hoy, pasada la medianoche, personal de la Brigada Homicidios Sur concurre hasta este lugar, en Clotario Blest, comuna de Pedro Aguirre Cerda, por el homicidio con arma de fuego de un sujeto de nacionalidad chilena, sexo masculino, de 40 años de edad”, señaló el comisario Rodrigo Gana, de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI.

Según detalló, “la víctima se encontraba en un paradero de la locomoción colectiva, donde fue abordado por otro sujeto que circulaba a bordo de una bicicleta, con quien mantuvo una discusión y este le percutó al menos cuatro disparos en su contra”.

El atacante escapó después del crimen, mientras la víctima quedó tendida en el lugar.

Una pista que aún se investiga

Con las primeras horas de la madrugada, el trabajo se centró en reconstruir la secuencia exacta del ataque. En el sitio se levantaron restos balísticos y otros elementos que ahora forman parte de las pericias.

“En el sitio del suceso se logró levantar evidencia balística, así como también otro tipo de evidencia, la cual está siendo periciada junto al laboratorio de criminalística”, explicó Gana.

En paralelo, los equipos continúan revisando cámaras de seguridad y recopilando testimonios para establecer la ruta del atacante.

Dentro de esas diligencias apareció una arista que podría abrir otro camino en la investigación: un robo ocurrido en una botillería. Sobre esa posibilidad, el comisario indicó que “se mantiene esa información, lo cual está siendo trabajado por el equipo investigativo para confirmar o descartar si estaba vinculado al presente hecho”.