Camión sufre accidente en plena Ruta 5 y deja al descubierto delito por más de 2 mil millones de pesos

17 jun. 2026 - 17:52 hrs.

¿Qué pasó?

Más de 14 millones de cigarrillos de contrabando, avaluados en más de 2 mil millones de pesos, fueron incautados por Carabineros en la región de Atacama luego de un accidente de tránsito registrado en la Ruta 5 Norte el pasado martes.

El millonario cargamento ilegal quedó al descubierto cuando personal del Retén Domeyko concurrió a atender una emergencia vial a la altura de la localidad de Domeyko, en la comuna de Vallenar, donde procedieron a la detención del conductor del camión involucrado.

Fue en medio de este procedimiento que los funcionarios detectaron la presencia de una gran cantidad de cigarrillos de origen ilícito, iniciando las diligencias correspondientes para determinar el alcance de la operación de contrabando.

Carga supera los $2 mil millones

De acuerdo con la valorización realizada por el Servicio Nacional de Aduanas, la mercancía incautada supera los 2 mil millones de pesos, convirtiéndose en uno de los decomisos más importantes registrados recientemente en la región.

El procedimiento fue informado por el comisario de Carabineros de Vallenar, capitán Leonardo Oyarzún, junto al Delegado Presidencial de la Provincia del Huasco, Juan Donoso Gallardo, quienes entregaron detalles de las acciones desplegadas tras el hallazgo.

"Este procedimiento viene a dar un golpe muy importante al contrabando, al comercio ilícito. El problema de la seguridad es un problema que nos ocupa y nos preocupa. Y nos impulsa a reafirmar nuestro compromiso con la seguridad y bienestar de la población", dijo Donoso.

Respecto al estado actual del conductor del camión, el capitán Oyarzún confirmó a Radio Atacama que "él se encuentra hospitalizado en el Hospital Provincial El Huasco y se le amplió su detención hasta el día domingo 21, donde será formalizado por los cargos que se le imputan".

Golpe al comercio ilícito

Desde Carabineros destacaron que la incautación representa un importante golpe a las redes de contrabando que operan en el país y que afectan tanto la recaudación fiscal como el comercio formal.

Asimismo, señalaron que este tipo de procedimientos contribuyen a fortalecer la seguridad pública y combatir organizaciones vinculadas al transporte y distribución de mercancías ilegales.