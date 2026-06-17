Impactante caso en Loncoche: Hija habría pagado $60 mil a compañero para que matara a su madre

17 jun. 2026 - 11:22 hrs.

¿Qué pasó?

Nuevos antecedentes revelados por la Brigada de Homicidios de la PDI, dieron un vuelco a la investigación por el homicidio de una mujer de 53 años, quien fue encontrada muerta al interior de su vivienda en la comuna de Loncoche.

Según los antecedentes expuestos por los investigadores, la hija de la víctima, una adolescente de 17 años, habría participado en la planificación del crimen junto a su pololo y un compañero de liceo. La PDI sostiene que incluso se acordó el pago de $60 mil para concretar el asesinato.

Habrían ofrecido dinero para cometer el crimen

El jefe de la Brigada de Homicidios de Temuco, subprefecto Sergio Alarcón, entregó detalles de la investigación que permitió establecer la presunta participación de los tres adolescentes detenidos.

Según explicó el oficial, "la adolescente de 17 años habría planificado el homicidio junto a su pololo. Posteriormente, ambos contactaron a un tercer joven, también de 17 años, quien habría aceptado ejecutar el crimen a cambio de un pago de 60 mil pesos".

De acuerdo con los antecedentes recopilados por la PDI y la Fiscalía, el tercer involucrado, compañero de liceo de la pareja, habría sido quien ingresó al domicilio de la víctima para concretar el ataque.

Fiscalía apunta a conflicto por relación sentimental

El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, explicó que el móvil del crimen estaría relacionado con problemas familiares derivados de la relación sentimental que mantenía la adolescente.

Según detalló, los antecedentes recopilados durante la investigación indican que la víctima se oponía al vínculo entre su hija y su pololo, situación que habría motivado la planificación del homicidio.

"La oposición de la víctima a la relación sentimental que su hija tendría con su pololo" aparece como uno de los elementos centrales que explican el origen del crimen, señaló el persecutor.

"Se trata de un sicariato", afirma Fiscalía

Respecto de la dinámica de los hechos, Garrido sostuvo que la adolescente habría facilitado el ingreso del autor material a la vivienda.

"Todo esto determinó que, por una suma de dinero que estamos precisando, pero que no es cuantiosa, el amigo del pololo de la hija fue quien ingresó a la vivienda, luego de que la hija de la víctima dejara abierta una ventana para ese efecto. Se trata de un sicariato", afirmó el fiscal regional.

La investigación sostiene que, una vez dentro del inmueble, el adolescente habría atacado a la mujer utilizando un cuchillo, causándole lesiones mortales.

Tres adolescentes serán formalizados

La Fiscalía confirmó además que los tres involucrados habrían reconocido su participación en los hechos durante las diligencias realizadas tras el crimen.

El presunto autor material y el pololo de la hija de la víctima serán formalizados por homicidio calificado, mientras que la adolescente enfrentará cargos por parricidio.

Durante la audiencia respectiva, el Ministerio Público expondrá los antecedentes reunidos hasta ahora y solicitará las medidas cautelares que estime pertinentes para los tres imputados.