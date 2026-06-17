Detienen a hija de mujer asesinada en Loncoche: Habría contratado a compañero de colegio para que la matara

17 jun. 2026 - 09:15 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía de La Araucanía confirmó la detención de tres adolescentes de 17 años en el marco de la investigación por el homicidio de una mujer de 53 años que fue encontrada muerta al interior de su vivienda en la comuna de Loncoche.

Entre los detenidos se encuentran la hija de la víctima, el pololo de la adolescente y un amigo de este último. Los tres jóvenes fueron aprehendidos por detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI y durante esta jornada enfrentarán su respectivo control de detención.

Las detenciones se concretaron tras una serie de diligencias encabezadas por la fiscal de Loncoche, Ghislaime Durán, quien lideró la investigación desde el hallazgo del cuerpo y coordinó las pericias destinadas a esclarecer las circunstancias del crimen.

Investigación dio un giro tras hallazgo de nuevos antecedentes

El caso generó conmoción en la comuna luego de que la mujer fuera encontrada sin vida en el living de su vivienda. De acuerdo con los antecedentes recopilados por los investigadores, la víctima presentaba múltiples heridas cortopunzantes.

En un comienzo, el móvil del crimen no estaba claro. Incluso, familiares señalaron que no habían advertido la sustracción de especies desde el inmueble, lo que llevó a los equipos especializados a explorar distintas hipótesis investigativas.

Según la información recopilada durante las diligencias, ambos jóvenes habrían reunido dinero para entregárselo a un compañero de liceo, también de 17 años, con el propósito de que asesinara a la madre de la adolescente. Estos antecedentes forman parte de la investigación y deberán ser expuestos y discutidos en las respectivas audiencias judiciales.

Otro elemento que llamó la atención de los investigadores es que, tras conocerse el homicidio, los tres adolescentes acudieron a dependencias de la Fiscalía Local de Loncoche, donde habrían manifestado su participación en los hechos.

El relato inicial de la familia

Tras el hallazgo del cuerpo, el esposo de la víctima, José Coronado Muñoz, había señalado que se encontraba trabajando fuera de la comuna cuando ocurrieron los hechos.

"Hoy el mundo está lleno de maldad", manifestó en ese momento, agregando que desconocía quién podría estar detrás del crimen.

Asimismo, relató que su hija había salido a clases durante la jornada y que posteriormente regresó al domicilio junto a su pareja, momento en que advirtieron que algo ocurría al interior de la vivienda y dieron aviso a las autoridades.

Fiscalía presentará antecedentes en audiencia

La investigación fue desarrollada por la Brigada de Homicidios de la PDI junto a equipos especializados que realizaron peritajes en el sitio del suceso y levantaron evidencia para reconstruir la dinámica de los hechos.

Por ahora, la Fiscalía no ha entregado detalles respecto de los antecedentes que vincularían a los adolescentes con el crimen ni sobre los eventuales roles que habría tenido cada uno de ellos.

Se espera que durante la audiencia de control de detención y eventual formalización se conozcan mayores antecedentes sobre la investigación, las diligencias realizadas y la presunta participación de los tres imputados en el homicidio de la mujer de 53 años.