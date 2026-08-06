"No quiero nada, ya está": El crudo relato sobre los últimos días de Maradona que remece el juicio por su muerte

06 ag. 2026 - 16:15 hrs.

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona sumó este jueves un nuevo y estremecedor testimonio. Nicolás Taffarel, el masajista que acompañó al exfutbolista durante sus últimas dos semanas de vida, relató el deterioro físico y anímico que observó antes de su fallecimiento y reveló cuáles fueron las últimas palabras que escuchó del ídolo argentino.

Durante su declaración ante el tribunal, el profesional aseguró que el exseleccionado argentino permanecía postrado, se negaba a comer, a levantarse de la cama y a recibir atención. Además, afirmó que advirtió en reiteradas ocasiones al médico de cabecera de Maradona, Leopoldo Luque, sobre el delicado estado en que se encontraba.

Las declaraciones fueron incorporadas al juicio que busca establecer eventuales responsabilidades en la muerte del exfutbolista, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.

"No quiero nada, ya está"

Nicolás Taffarel declaró que visitó a Maradona el 24 de noviembre de 2020, un día antes de su fallecimiento, cuando intentó convencerlo de levantarse de la cama.

Según relató, el exfutbolista le respondió: "No quiero nada, Taffita, ya está".

"¿Ya está qué?", recordó haberle preguntado. Sin embargo, Maradona solo reiteró: "Ya está, ya está".

"Esas fueron las últimas palabras de él hacia mí", afirmó el masajista ante el tribunal.

"No quería comer ni levantarse de la cama"

Taffarel explicó que, tras los primeros días del tratamiento domiciliario, el estado de Maradona comenzó a deteriorarse rápidamente.

Según su testimonio, el exjugador dejó de levantarse de la cama, rechazaba los alimentos, no quería higienizarse ni cambiarse de ropa y tampoco aceptaba recibir masajes.

Además, aseguró que presentaba una importante hinchazón corporal, describiendo que estaba "totalmente edematizado", situación que, según indicó, se agravó con el paso de los días.

Las advertencias al médico Leopoldo Luque

Durante la audiencia también se exhibieron mensajes enviados por Taffarel al médico de cabecera de Maradona, Leopoldo Luque.

En ellos, el masajista manifestó su preocupación por el estado del exfutbolista y le pidió que acudiera al domicilio.

"Está totalmente edematizado, está hinchado (...), hace 26 horas que está durmiendo, tenés que venir, Leito", escribió, de acuerdo con las pruebas presentadas en el juicio.

Según relató, Luque respondió que debían mantenerse tranquilos y que la hinchazón era una situación normal, asegurando que desaparecería con el tiempo.

Sin embargo, Taffarel afirmó ante el tribunal que aquello no ocurrió y que el cuadro continuó agravándose, calificando esos días como "desesperantes" porque, a su juicio, no observó una respuesta rápida frente al deterioro del estado de salud del exfutbolista.

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