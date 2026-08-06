Decathlon busca trabajadores para sus próximos proyectos en Chile: Revisa las vacantes y cómo postular

06 ag. 2026 - 16:00 hrs.

Decathlon inició un nuevo proceso de selección laboral para conformar los equipos que liderarán sus próximos dos grandes proyectos en el país. La convocatoria está orientada a personas apasionadas por el deporte y la atención al cliente que deseen sumarse al equipo desde la etapa inicial de puesta en marcha.

Las oportunidades laborales se concentran en dos puntos estratégicos del territorio nacional: la llegada de la compañía a la ciudad de Valdivia, en la región de Los Ríos, y el lanzamiento de Decathlon Bike Lab, un nuevo concepto especializado en ciclismo que abrirá sus puertas en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT), en la Región Metropolitana.

Cargos disponibles y perfiles buscados

El proceso de reclutamiento abarca puestos con distintas responsabilidades, integrando funciones de liderazgo comercial, asesoría en tienda y servicio técnico especializado.

Vacantes para la futura tienda en Valdivia

Para la nueva sucursal del sur de Chile, la empresa busca cubrir las siguientes posiciones:

Team Leader : Profesional encargado de coordinar y dirigir a los equipos comerciales, implementar la estrategia de ventas de las distintas disciplinas deportivas, potenciar el desarrollo del talento interno y garantizar la excelencia en la experiencia de compra de los clientes.

: Profesional encargado de coordinar y dirigir a los equipos comerciales, implementar la estrategia de ventas de las distintas disciplinas deportivas, potenciar el desarrollo del talento interno y garantizar la excelencia en la experiencia de compra de los clientes. Team Player Omnicomerciante: Colaboradores orientados a la atención al cliente, la asesoría deportiva personalizada, la gestión de inventario, el cobro en caja y el mantenimiento del piso de ventas, conectando los canales físicos y digitales de la marca.

Vacantes para Decathlon Bike Lab (Santiago)

Para el espacio especializado en ciclismo ubicado en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT):

Técnico Taller de Bicicletas: Profesional responsable del armado, diagnóstico, mantenimiento y reparación de bicicletas. Se requiere un perfil con conocimientos técnicos en mecánica de ciclismo y alta vocación de servicio para atender las necesidades de los ciclistas urbanos y deportivos.

¿Cómo postular a las oportunidades laborales?

El proceso de postulación se realiza de forma 100% digital a través de los canales oficiales de reclutamiento de la empresa. Los pasos para participar son:

Acceder al portal de empleos : Ingresar al sitio web oficial de carreras de Decathlon Chile.

: Ingresar al sitio web oficial de carreras de Decathlon Chile. Seleccionar la oferta : Filtrar las vacantes según la ubicación de preferencia (Valdivia o Santiago) y revisar los requisitos específicos de cada puesto.

: Filtrar las vacantes según la ubicación de preferencia (Valdivia o Santiago) y revisar los requisitos específicos de cada puesto. Completar el registro : Ingresar los datos personales solicitados y adjuntar el currículum vitae actualizado.

: Ingresar los datos personales solicitados y adjuntar el currículum vitae actualizado. Enviar postulación: Tras enviar la solicitud en línea, el equipo de selección de Decathlon evaluará las candidaturas y contactará a las personas que avanzan a las etapas de entrevista.

Con este nuevo proceso de contratación, Decathlon continúa consolidando su plan de expansión e inversión en Chile, impulsando la generación de empleo local y promoviendo la práctica del deporte.

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