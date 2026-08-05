¿Te gustaría trabajar en una universidad? Estas son las vacantes disponibles en la UNAB

05 ag. 2026 - 18:00 hrs.

La universidad no sólo es una lugar de estudios, sino que también genera empleos, tanto para docentes como para personas que se desempeñan en cargos administrativos o técnicos.

La Universidad Andrés Bello (UNAB), que se encuentra ubicada en tres de las regiones más importantes del país (Valparaíso, Metropolitana y Biobío) está buscando nuevos trabajadores que puedan cumplir labores en diferentes jornadas.

A nivel nacional, la casa de estudios cuenta con un equipo de 3.100 colaboradores, y son la única universidad de Chile y Sudamérica que está dentro del Top Employer 2026, certificación que reconoce a las organizaciones con las mejores prácticas de Gestión de Personas a nivel mundial.

¿Cuáles son los avisos de trabajo de la Universidad Andrés Bello?

En la siguiente lista se muestran las vacantes profesionales disponibles en la Universidad Andrés Bello, junto con la respectiva comuna en la que se debe desempeñar el cargo:

Tesistas Doctorado o Magíster Proyecto Anillo para ser parte del Proyecto Anillo Red Agri Voltaica Resiliente y de Alta Eficiencia para la Energización de Sistemas de Desalinización de Agua": Jornada completa en Las Condes

Especialista en Proyectos de Educación Digital: Modalidad mixta de teletrabajo y presencial en Las Condes

Subdirector de Servicios de campus: Jornada completa en Santiago

Analista de planificación financiera: Modalidad mixta de teletrabajo y presencial en Las Condes

Coordinador de Gestión Territorial de Campos Clínicos: Jornada completa en Santiago

Docente de Obstetricia: Jornada completa en Santiago

Tutor docente para asignatura de Medicina Familiar y Comunitaria: Jornada completa en Santiago

Psicólogo especialista en intervención en crisis: jornada completa en Santiago

Encargado de gestión de planificación educativa: Jornada completa en Las Condes

Investigador de postdoctoral para ser parte del Proyecto Anillo Red Agri Voltaica Resiliente y de Alta Eficiencia para la Energización de Sistemas de Desalinización de Agua": Jornada completa en Las Condes

Director de Innovación, Tecnología y Datos: Modalidad mixta de teletrabajo y presencial en Santiago

Director de Educación Continua: Jornada completa en Las Condes

Coordinador de Campos Clínicos: Jornada completa en Santiago

Psicólogo Clínico: Jornada por turnos en Viña del Mar

Jefe de operaciones y Servicios: Jornada completa en Las Condes

¿Cómo postular a los trabajos de la UNAB?

Los interesados debe ingresar a https://unab.trabajando.cl/, pinchar en la vacante y hacer clic en la opción "Postular" para iniciar sesión en Trabajando.com con su correo electrónico y contraseña. Quienes no posean cuenta pueden crear una con sus antecedentes personales y laborales, junto con subir su curriculum vitae.

Cuando se inicie sesión, debe rellenar un formulario con la información requerida y enviarlo. Si cumple con el perfil buscado por la UNAB, el usuario será contactado por correo o telefónicamente para continuar con las siguientes etapas de postulación.

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