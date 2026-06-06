Funcionarios de Carabineros salvan a mujer que cayó a las aguas del río Cautín

06 jun. 2026 - 18:45 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer fue rescatada con vida la mañana de este sábado luego de caer a las aguas del río Cautín desde el puente Treng Treng Kay Kay, que conecta las comunas de Temuco y Padre Las Casas, en la Región de La Araucanía.

El hecho ocurrió cerca de las 08:40 horas, cuando una patrulla de la 1.ª Comisaría de Control de Orden Público (COP) realizaba labores de vigilancia en el sector y advirtió la situación.

Ante la emergencia, los funcionarios policiales descendieron rápidamente por una ladera hasta la ribera del río e ingresaron al agua para alcanzar a la mujer. Tras lograr ponerla a salvo, la trasladaron hasta la orilla mientras coordinaban la llegada de personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU).

En registros difundidos posteriormente se observa a los carabineros acompañando a la afectada durante el rescate. "Lo importante es que está a salvo, señorita, no se preocupe", le señala uno de los funcionarios mientras la trasladaban hacia una zona segura.

La patrulla estaba integrada por el Sargento primero Gonzalo Ortiz, el Sargento segundo Wenceslao Díaz, el Cabo primero Mauricio Luengo y el Cabo segundo Bastián Bustamante, quienes participaron directamente en las labores.

Tras el rescate, la mujer fue entregada a personal del SAMU y derivada a un centro asistencial para recibir atención médica. Hasta ahora, no se han informado las causas que motivaron su caída al río.

Desde Carabineros destacaron que los patrullajes preventivos desarrollados diariamente en rutas y caminos de la región buscan reforzar la seguridad y brindar apoyo oportuno ante situaciones de emergencia como la registrada durante esta jornada.