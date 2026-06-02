Productos desde $9.990: Conocida tienda de ropa y calzado anuncia remate total por cierre de local

02 jun. 2026 - 13:27 hrs.

Todopiel, conocida marca chilena de vestuario y calzado, inició un remate total de sus productos en una de sus tiendas de Temuco, donde exhibe descuentos de hasta un 70% debido al cierre de la sucursal.

La situación quedó al descubierto a través de un video difundido en redes sociales, donde se observan diversos letreros instalados tanto en las vitrinas como al interior del local del mall Cenco Temuco (Portal Temuco), anunciando importantes rebajas en distintos artículos de la marca.

Descuentos de hasta 70% y productos desde $9.990

En las imágenes compartidas en TikTok por @ Maríajesus.mss , se ve que la liquidación incluye zapatos, botas, carteras, chaquetas y otras prendas de vestir comercializadas por la tienda.

Además de los descuentos de hasta un 70%, en las vitrinas del local también se exhiben promociones con productos desde $9.990.

¿Hasta cuándo estará funcionando la tienda?

Según señaló la autora del video, la sucursal continuaría operando hasta julio, por lo que los clientes aún tendrían algunas semanas para aprovechar las ofertas disponibles.

Sin embargo, hasta ahora Todopiel no ha informado oficialmente una fecha para el cierre definitivo del local ni ha entregado detalles del remate ni sobre cuánto tiempo se mantendrá vigente.

Por el momento, la empresa tampoco ha explicado los motivos detrás del cierre de esta sucursal. De todas formas, la marca seguirá operando en Temuco a través de su tienda ubicada en Easton Outlet Mall.

También cuenta con sus cinco tiendas en Santiago, además de las sucursales en Curauma, San Antonio, San Pedro de la Paz y Puerto Montt.