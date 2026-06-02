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BancoEstado por reclamos sobre cuentas en cero y diferencias en saldos: "Nuestros equipos especializados se encuentran trabajando"

¿Qué pasó? 

Una ola de consultas y reclamos surgió durante la mañana de este martes luego de que usuarios de BancoEstado detectaran problemas en la visualización de los saldos de sus cuentas bancarias.

A través de redes sociales y canales de atención, varios clientes reportaron diferencias en los montos disponibles, movimientos que no aparecían registrados correctamente e incluso cuentas y cartolas que figuraban con saldo cero, generando preocupación entre quienes intentaban realizar operaciones bancarias o verificar sus fondos.

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La situación provocó que numerosos usuarios buscaran explicaciones por parte de la entidad financiera ante la aparente desaparición de recursos o inconsistencias en la información mostrada por los sistemas del banco.

Banco Estado reconoce la situación

Frente a los reportes, BancoEstado emitió un comunicado confirmando que se encuentra recibiendo consultas relacionadas con diferencias percibidas en los saldos de algunas cuentas.

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"Estamos recibiendo consultas por diferencias percibidas en los saldos de las cuentas", señaló la institución.

Asimismo, el banco informó que equipos especializados fueron desplegados para abordar la contingencia y restablecer el correcto funcionamiento de sus sistemas.

"Nuestros equipos especializados se encuentran trabajando con la máxima prioridad para corregir a la brevedad esta situación", indicó la entidad.

La entidad bancaria promete informar avances por canales oficiales

Junto con lamentar los inconvenientes ocasionados a sus clientes, BancoEstado aseguró que continuará entregando actualizaciones sobre la evolución del problema.

"Lamentamos los inconvenientes que esto pueda ocasionar a nuestros clientes", expresó la institución financiera.

Además, agregó que "continuaremos informando oportunamente sobre la evolución de esta situación a través de nuestros canales oficiales".

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