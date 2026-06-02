BancoEstado por reclamos sobre cuentas en cero y diferencias en saldos: "Nuestros equipos especializados se encuentran trabajando"

02 jun. 2026 - 13:36 hrs.

¿Qué pasó?

Una ola de consultas y reclamos surgió durante la mañana de este martes luego de que usuarios de BancoEstado detectaran problemas en la visualización de los saldos de sus cuentas bancarias.

A través de redes sociales y canales de atención, varios clientes reportaron diferencias en los montos disponibles, movimientos que no aparecían registrados correctamente e incluso cuentas y cartolas que figuraban con saldo cero, generando preocupación entre quienes intentaban realizar operaciones bancarias o verificar sus fondos.

La situación provocó que numerosos usuarios buscaran explicaciones por parte de la entidad financiera ante la aparente desaparición de recursos o inconsistencias en la información mostrada por los sistemas del banco.

Banco Estado reconoce la situación

Frente a los reportes, BancoEstado emitió un comunicado confirmando que se encuentra recibiendo consultas relacionadas con diferencias percibidas en los saldos de algunas cuentas.

"Estamos recibiendo consultas por diferencias percibidas en los saldos de las cuentas", señaló la institución.

Asimismo, el banco informó que equipos especializados fueron desplegados para abordar la contingencia y restablecer el correcto funcionamiento de sus sistemas.

"Nuestros equipos especializados se encuentran trabajando con la máxima prioridad para corregir a la brevedad esta situación", indicó la entidad.

La entidad bancaria promete informar avances por canales oficiales

Junto con lamentar los inconvenientes ocasionados a sus clientes, BancoEstado aseguró que continuará entregando actualizaciones sobre la evolución del problema.

"Lamentamos los inconvenientes que esto pueda ocasionar a nuestros clientes", expresó la institución financiera.

Además, agregó que "continuaremos informando oportunamente sobre la evolución de esta situación a través de nuestros canales oficiales".

BancoEstado informa:



Estamos recibiendo consultas por diferencias percibidas en los saldos de las cuentas.



Nuestros equipos especializados se encuentran trabajando con la máxima prioridad para corregir a la brevedad esta situación.



Lamentamos los inconvenientes que esto… pic.twitter.com/KcCAILREiq — BancoEstado (@BancoEstado) June 2, 2026

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