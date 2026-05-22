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Día de los Patrimonios 2026: conoce el edificio patrimonial de Casa Matriz de BancoEstado en Santiago

Este 30 y 31 de mayo, BancoEstado abre las puertas de su Casa Matriz para que recorras el Museo del Ahorro y sus salones ejecutivos a través de una ruta mediada en uno de los edificios patrimoniales más emblemáticos del centro de Santiago.

Una oportunidad única para descubrir la historia y el patrimonio arquitectónico de este reconocido edificio, disfrutar de una experiencia cultural y conocer de cerca el legado de BancoEstado como patrimonio de Chile.

¿Alguna vez imaginaste recorrer los salones ejecutivos y el Museo del Ahorro del edificio más emblemático de BancoEstado? En este Día de los Patrimonios 2026, la Casa Matriz de BancoEstado abre sus puertas para una experiencia patrimonial e inolvidable.

A través de una ruta mediada, los visitantes podrán conocer el Museo del Ahorro y los salones ejecutivos de este reconocido edificio patrimonial ubicado en el corazón del centro histórico de Santiago. BancoEstado, patrimonio de Chile.

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El recorrido es una invitación a conectar con la historia financiera y arquitectónica de Chile, conocer de cerca los espacios que han sido testigos de décadas de historia económica del país y vivir una jornada patrimonial única en el centro de Santiago.

Detalles de la actividad

  • Fechas: 30 y 31 de mayo de 2026
  • Horario: 09:30 a 14:00 horas
  • Lugar: Casa Matriz de BancoEstado, Santiago
  • Dirección: Morandé 25, Santiago
  • Modalidad: Presencial, Región Metropolitana
  • Accesibilidad: Pasillos y circulación (D.S. 50) · Puertas anchas (D.S. 50) · Circulaciones despejadas · Custodia de coches
  • Audiencia: Público general
  • Contacto: museodelahorrobe@gmail.com


Sitio web: Museo del Ahorro BancoEstado

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