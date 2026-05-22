Día de los Patrimonios 2026: recorre la historia del transporte público de Santiago a bordo de las "micros amarillas"

22 may. 2026 - 12:10 hrs.

Una experiencia única para revivir la memoria urbana, valorar los buses que marcaron generaciones y celebrar la identidad chilena en movimiento en el corazón de Santiago.

¿Alguna vez imaginaste recorrer el casco histórico de Santiago a bordo de los buses que marcaron la historia del transporte público de la ciudad? En este Día de los Patrimonios 2026, busesurbanoschile.cl propone una experiencia patrimonial e inolvidable para toda la familia.

La actividad invita a recorrer la historia del transporte público con el tradicional recorrido patrimonial por el casco histórico de Santiago. Una experiencia única para revivir la memoria urbana, valorar los buses que marcaron generaciones y celebrar la identidad chilena en movimiento.

El recorrido es una invitación a conectar con la memoria viva de Santiago, conocer de cerca los vehículos que dieron forma a la movilidad urbana de generaciones de chilenos y vivir una jornada patrimonial única sobre ruedas por el centro histórico de la capital.

Detalles de la actividad

Fechas: 30 y 31 de mayo de 2026

Horario: 10:30 a 18:30 horas

Punto de encuentro: Metro Quinta Normal, Santiago

Modalidad: Presencial, Región Metropolitana

Audiencia: Público general

Contacto: +56 9 8920 7272 · contacto@busesurbanoschile.cl



Sitio web: http://www.busesurbanoschile.cl



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