Día de los Patrimonios 2026: tour autoguiado en el Palacio Subercaseaux sin inscripción previa

22 may. 2026 - 12:02 hrs.

Una oportunidad única para descubrir sus interiores inspirados en los estilos franceses Luis XV y Luis XVI, con molduras doradas, mármoles, vitrales y herrerías de origen belga, sin necesidad de inscripción previa.

¿Alguna vez imaginaste recorrer por tu cuenta los salones de uno de los palacios más refinados del centro de Santiago? En este Día de los Patrimonios 2026, el Palacio Subercaseaux abre sus puertas para una experiencia patrimonial e inolvidable.

El Palacio Subercaseaux es un destacado conjunto arquitectónico ubicado frente al Teatro Municipal, conformado por varias casonas de fachadas continuas construidas en albañilería. El edificio se desarrolla en dos pisos, además de un zócalo y una mansarda, y se inspira en los estilos franceses Luis XV y Luis XVI. En sus espacios interiores destacan las molduras doradas, los mármoles, los pisos de parqué, espejos, vitrales, chimeneas y delicadas herrerías de origen belga.

El recorrido es una invitación a conectar con la historia arquitectónica de Chile, conocer de cerca uno de los palacios más refinados del centro de Santiago y vivir una jornada patrimonial única sin necesidad de inscripción previa.

Detalles de la actividad

Fecha: sábado 30 de mayo de 2026

Horario: 09:00 a 15:00 horas

Lugar: Palacio Subercaseaux, Santiago

Dirección: Agustinas 741, Santiago

Punto de encuentro: Agustinas frente al Teatro Municipal

Modalidad: Presencial, Región Metropolitana

Inscripción: No requiere inscripción previa

Audiencia: Público general

Contacto: +56 9 4028 2609 · eventosclubfach@fach.mil.cl



Más información: https://www.diadelpatrimonio.cl/actividad/tour-autoguiado-en-palacio-subercaseaux-sin-previa-inscripcion



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