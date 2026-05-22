Día de los Patrimonios 2026: visita la colección más grande del mundo de banderines de fútbol en el barrio Yungay

22 may. 2026 - 11:55 hrs.

Una oportunidad única para recorrer la historia del fútbol mundial a través de sus banderines, con visitas guiadas durante todo el día en el corazón del barrio Yungay de Santiago.

¿Alguna vez imaginaste recorrer la historia del fútbol mundial a través de más de 1.200 banderines reunidos en un solo lugar? En este Día de los Patrimonios 2026, el Club Yungay abre sus puertas para una experiencia patrimonial e inolvidable para los amantes del deporte y la historia.

La muestra exhibe la mayor colección del mundo de banderines de fútbol, de todas las épocas y países. Con visitas guiadas que recorren la historia del fútbol mundial a través de estas piezas, la actividad es una invitación a descubrir el patrimonio deportivo como expresión cultural de identidad colectiva.

El recorrido es una invitación a conectar con la historia viva del fútbol y la cultura popular, conocer de cerca piezas únicas que reflejan décadas de pasión deportiva y vivir una jornada patrimonial distinta en el histórico barrio Yungay de Santiago.

Detalles de la actividad

Fechas: 30 y 31 de mayo de 2026

Horario sábado 30 de mayo: 13:00 a 20:00 horas — visitas guiadas durante todo el día

Horario domingo 31 de mayo: 13:00 a 19:00 horas — visitas guiadas durante todo el día

Lugar: Club Yungay, Santiago

Dirección: Av. Portales 2601, Santiago

Punto de encuentro: Av. Portales 2601, esquina Cueto, barrio Yungay

Modalidad: Presencial, Región Metropolitana

Audiencia: Público general

Contacto: +56 9 7895 9129 · marianoretamozo@gmail.com



Más información: https://www.diadelpatrimonio.cl/actividad/la-coleccion-mas-grande-del-mundo-de-banderines-de-futbol



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