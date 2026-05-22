Día de los Patrimonios 2026: visita la Cripta del Libertador General Bernardo O'Higgins en el centro de Santiago

22 may. 2026 - 11:20 hrs.

Una oportunidad única para conocer este hito de memoria histórica, recorrer su muestra sobre la Independencia de Chile y disfrutar en familia de este emblemático espacio en el corazón cívico de Santiago.

¿Alguna vez imaginaste estar frente al monumento funerario del Padre de la Patria? En este Día de los Patrimonios 2026, la Cripta del Libertador se abre al público para una experiencia histórica e inolvidable.

Ubicada bajo la Plaza de la Ciudadanía, la Cripta es el descanso definitivo de Bernardo O'Higgins. Tras su repatriación en 1869 y su traslado a este monumento en 1979, el espacio fue modernizado en 2006. Hoy resguarda los restos del prócer, de soldados desconocidos de la Guerra del Pacífico, y ofrece una muestra museográfica sobre la Independencia de Chile y la vida y obra del Libertador. Su monumento funerario fue esculpido en mármol de Carrara por el artista neoclásico Rinaldo Rinaldi.

El recorrido es una invitación a conectar con la historia viva de Chile, conocer de cerca los espacios que guardan nuestra memoria independentista y vivir una jornada patrimonial única en el centro cívico de Santiago.

Detalles de la actividad

Fechas: 30 y 31 de mayo de 2026

Horario: 10:00 a 17:00 horas (horario continuado)

Lugar: Cripta Bernardo O'Higgins, Santiago

Punto de encuentro: Plaza de la Ciudadanía

Modalidad: Presencial, Región Metropolitana

Accesibilidad: Rampa de acceso universal

Audiencia: Público general

Contacto: +56 9 4758 6304 · alexgutierrezespinoza@gmail.com



Más información: https://www.diadelpatrimonio.cl/actividad/cripta-del-libertador-general-bernardo-ohiggins



Todo sobre Día de los Patrimonios