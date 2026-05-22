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Día de los Patrimonios 2026: recorre el histórico edificio de la Bolsa de Santiago y su emblemático Salón de Ruedas

Una oportunidad única para conocer la historia, arquitectura y legado de uno de los edificios financieros más representativos del país, en el corazón del Santiago histórico.

El histórico Barrio de la Bolsa guardará este sábado uno de los recorridos más especiales de los Días del Patrimonio 2026. La Bolsa de Comercio de Santiago abrirá sus puertas al público por la tradicional entrada “Punta de Diamante”, ubicada en la intersección de las calles Moneda con Bandera.

La visita guiada incluirá el Salón de Accionistas y el antiguo Salón de Ruedas, espacios cargados de historia que dan cuenta del desarrollo financiero y económico de Chile. La actividad se divide en dos bloques: uno con inscripción previa por la mañana y otro de acceso general por orden de llegada en la tarde.

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Es una invitación a descubrir la arquitectura y el legado de un edificio que ha sido testigo de la historia económica del país, en una jornada patrimonial abierta a toda la familia.

Detalles de la actividad

  • Fecha: sábado 30 de mayo de 2026
  • Horario 1: 10:00 — 14:00 horas (con inscripción previa)
  • Horario 2: 14:00 — 16:00 horas (acceso general por orden de llegada)
  • Lugar: La Bolsa 64, Santiago
  • Punto de encuentro: Acceso Punta de Diamante, intersección calles Bandera con Moneda
  • Modalidad: Presencial, Región Metropolitana
  • Accesibilidad: Pasillos, puertas anchas y ascensores accesibles según D.S. 50 · Pavimentos homogéneos antideslizantes
  • Audiencia: Público general


Inscripciones: Inscríbete aquí

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