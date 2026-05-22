Día de los Patrimonios 2026: Cómo visitar la Casa de Moneda de Chile

22 may. 2026 - 10:52 hrs.

Resumen: Este 30 y 31 de mayo, la Casa de Moneda de Chile abre sus puertas para revelar la historia viva que hay detrás de cada moneda y billete que usamos a diario, en la institución que le dio su nombre.

Una oportunidad única para conocer la historia viva que hay detrás de cada moneda y billete que usamos a diario, en el corazón mismo del país.

¿Sabías que el nombre de nuestra casa de gobierno tiene su origen en una de las instituciones más antiguas del país? La Casa de Moneda de Chile cuenta con más de 280 años de historia y fue, precisamente, la que le dio nombre al Palacio de La Moneda.

Con motivo de los Días del Patrimonio 2026, la Presidencia de la República abre sus puertas para que el público general pueda conocer de cerca este valioso legado histórico y económico. Desde 1743, esta institución ha sido clave en el desarrollo de Chile, fabricando las monedas, billetes y documentos que circulan en el cotidiano de todos los chilenos.

La actividad es una invitación a conectar con nuestra identidad nacional y a reconocer en los objetos más cotidianos —las monedas de nuestros bolsillos— el testimonio vivo de siglos de historia.

Detalles de la actividad

Fechas: 30 y 31 de mayo de 2026

Horario: 09:30 a 16:30, horario continuo ambos días

Lugar: Palacio de La Moneda, Santiago

Punto de encuentro: Av. Libertador Bernardo O'Higgins con Teatinos

Modalidad: Presencial, Región Metropolitana

Audiencia: Público general

Contacto: +56 2 2690 4000 · d.patrimonio@presidencia.cl



Inscripciones: https://patrimoniopresidencia.cl/



Todo sobre Día de los Patrimonios

