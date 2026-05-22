Día de los Patrimonios 2026: Cámara de Diputadas y Diputados sede Santiago abre sus puertas con "150 Años: un Patrimonio de Todos"

22 may. 2026 - 12:24 hrs.

Una oportunidad única para conocer los espacios del Congreso Nacional en Santiago, acercarse a las expresiones artísticas e históricas que alberga y disfrutar en familia de una jornada que celebra 150 años de patrimonio democrático.

¿Alguna vez imaginaste recorrer la Sala de Sesiones y los espacios históricos de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile? En este Día de los Patrimonios 2026, el Congreso Nacional sede Santiago abre sus puertas para una experiencia patrimonial e inolvidable.

La Cámara de Diputadas y Diputados participa en el Día de los Patrimonios abriendo sus espacios a la ciudadanía y ofreciendo diversas actividades culturales, como exposiciones, material audiovisual y difusión de su historia institucional. Esta iniciativa busca promover el acceso a la cultura, valorar el patrimonio nacional y acercar a las personas a las expresiones artísticas e históricas presentes en el Congreso, fomentando la participación y el conocimiento del legado cultural del país.

El recorrido es una invitación a conectar con la historia democrática de Chile, conocer de cerca los espacios donde se debate y construye la legislación del país y vivir una jornada patrimonial única en uno de los edificios más significativos del centro de Santiago.

Detalles de la actividad

Fecha: domingo 31 de mayo de 2026

Horario: 10:00 a 16:00 horas

Lugar: Cámara de Diputadas y Diputados, Santiago

Dirección: Compañía de Jesús 1131, Santiago

Punto de encuentro: Esquina Bandera con Compañía de Jesús

Modalidad: Presencial, Región Metropolitana

Accesibilidad: Rampas (D.S. 50) · Baños accesibles (D.S. 50) · Ascensores accesibles (D.S. 50)

Audiencia: Público general



Sitio web: https://www.camara.cl/camara/sitiosinternos/DiaPatrimonio/index.html



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