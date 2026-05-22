Día de los Patrimonios 2026: Cámara de Diputadas y Diputados sede Santiago abre sus puertas con "150 Años: un Patrimonio de Todos"
- Por Meganoticias
Una oportunidad única para conocer los espacios del Congreso Nacional en Santiago, acercarse a las expresiones artísticas e históricas que alberga y disfrutar en familia de una jornada que celebra 150 años de patrimonio democrático.
¿Alguna vez imaginaste recorrer la Sala de Sesiones y los espacios históricos de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile? En este Día de los Patrimonios 2026, el Congreso Nacional sede Santiago abre sus puertas para una experiencia patrimonial e inolvidable.
La Cámara de Diputadas y Diputados participa en el Día de los Patrimonios abriendo sus espacios a la ciudadanía y ofreciendo diversas actividades culturales, como exposiciones, material audiovisual y difusión de su historia institucional. Esta iniciativa busca promover el acceso a la cultura, valorar el patrimonio nacional y acercar a las personas a las expresiones artísticas e históricas presentes en el Congreso, fomentando la participación y el conocimiento del legado cultural del país.
El recorrido es una invitación a conectar con la historia democrática de Chile, conocer de cerca los espacios donde se debate y construye la legislación del país y vivir una jornada patrimonial única en uno de los edificios más significativos del centro de Santiago.
Detalles de la actividad
- Fecha: domingo 31 de mayo de 2026
- Horario: 10:00 a 16:00 horas
- Lugar: Cámara de Diputadas y Diputados, Santiago
- Dirección: Compañía de Jesús 1131, Santiago
- Punto de encuentro: Esquina Bandera con Compañía de Jesús
- Modalidad: Presencial, Región Metropolitana
- Accesibilidad: Rampas (D.S. 50) · Baños accesibles (D.S. 50) · Ascensores accesibles (D.S. 50)
- Audiencia: Público general
Sitio web: https://www.camara.cl/camara/sitiosinternos/DiaPatrimonio/index.html
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