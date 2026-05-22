"Uno tiene que salir a defender a su familia": Exministro del TC tras dar muerte a delincuente que entró a robar a su casa

22 may. 2026 - 10:25 hrs.

¿Qué pasó?

El exministro del Tribunal Constitucional (TC), Iván Aróstica, entregó sus primeras declaraciones a la prensa luego de que la noche del jueves diera muerte a un delincuente tras ser víctima junto a su familia de un violento "turbazo" en su domicilio en San Miguel.

"Nos llegaron tiros desde distintas direcciones"

"Yo creo que estoy sufriendo lo que sufren muchas familias chilenas. No me veo yo como un personaje especialmente víctima. Es lo que estamos sufriendo la mayoría de las personas", comenzó señalando Aróstica. "Hay que enfrentar esta situación y proteger a la familia", agregó.

La exautoridad declaró que, según estima, la banda delictual habría ingresado a su casa con al menos tres armas de fuego, una de las cuales corresponde a una subametralladora que abandonaron en el lugar. "Es vieja, pero no es hechiza", aseguró el exministro del TC.

"Nos llegaron tiros desde distintas direcciones, de más de un tirador, sin duda", comentó. Uno de esos disparos impactó a su hijo, quien quedó hospitalizado, pero fuera de riesgo vital: "Tiene un proyectil que le entró por el estómago y le rozó la columna vertebral. Pero hasta ahora sin compromiso neurológico".

Aróstica, por su parte, también resultó lesionado. Lo golpearon en la cabeza con la subametralladora, y también le realizaron cortes en esa zona con un arma blanca. Además, recibió un tiro en el brazo.

"Uno tiene que salir a defender a su familia"

La víctima dijo desconocer las edades de los asaltantes, pero aseguró que eran todos hombres y que actuaban con extrema violencia. "Hay que asumir que hay gente que tiene armamento de distinto calibre; están actuando como una operación casi de comando para entrar a una casa", expresó.

El exministro dijo que no recibió amenazas sobre un posible regreso al lugar, sin embargo, afirmó estar preparado. "Es obvio que pueden tener intenciones de algunas represalias", manifestó.

Pese a sus heridas, manifestó que está "entero, como corresponde estar en esta situación, protegiendo mi casa y mi familia, que es lo que tiene que hacer todo ciudadano. Le agradezco a los legisladores que me hayan permitido tener por lo menos un arma".

Al ser consultado si tiene miedo por su familia, lo nego tajantemente. "Nunca he tenido miedo, pero sí voy a tener cuidado, voy a tomar las medidas que corresponden, voy a pedir la protección, pero miedo no", declaró.

"No corresponde tener miedo cuando uno está defendiendo lo propio. Cuando uno está defendiendo lo propio, tiene que salir a defender a su familia", agregó.

Respecto al delincuente fallecido, quien sería menor de edad, dijo estar "muy apenado por esa situación". "No es para sentirme orgulloso de eso. No se trata de ser jactanciosos en ese sentido. Lo lamento, pero eran ellos o mi gente; y ahí yo no tengo ninguna duda", concluyó.