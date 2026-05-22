Día de los Patrimonios 2026: recorre los salones, patios y la Galería de los Poetas del Palacio de La Moneda

22 may. 2026 - 11:01 hrs.

Una oportunidad única para recorrer la casa de gobierno de Chile, conocer sus espacios más emblemáticos y disfrutar en familia de este Monumento Histórico Nacional.

¿Alguna vez imaginaste caminar por los salones donde se toman las decisiones más importantes del país? En este Día del Patrimonio 2026, el Palacio de La Moneda se abre al público para una experiencia histórica e inolvidable.

La actividad permite recorrer los históricos patios del palacio, los salones protocolares, el Gabinete Presidencial y la emblemática Galería de los Poetas. Además, habrá actividades especiales diseñadas para disfrutar en familia de este Monumento Histórico Nacional.

El recorrido es una invitación a conectar con la historia viva de Chile, conocer de cerca los espacios que dan forma a nuestra democracia y vivir una jornada patrimonial única en el corazón de Santiago.

Detalles de la actividad

Fechas: 30 y 31 de mayo de 2026

Horario: Primer ingreso 09:30 — último ingreso 16:30 horas (la fila finalizará a las 16:30)

Lugar: Palacio de La Moneda, Santiago

Punto de encuentro: Av. Libertador Bernardo O’Higgins con Teatinos

Modalidad: Presencial, Región Metropolitana

Accesibilidad: Rampas (D.S. 50) · Personal capacitado en Lengua de Señas Chilena · Mudadores

Audiencia: Público general

Contacto: +56 2 2690 4000 · d.patrimonio@presidencia.cl



Inscripciones: https://patrimoniopresidencia.cl/inscripciones



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