"Desde que llegó, empezaron los turbazos fuertes": Vecina de San Miguel asegura que delitos aumentaron tras arribo de Boric

22 may. 2026 - 12:03 hrs.

¿Qué pasó?

En conversación con el matinal Mucho Gusto, una vecina de San Miguel relató cómo fueron los minutos de terror que vivió el exministro del Tribunal Constitucional (TC), Iván Aróstica, y su familia durante un violento "turbazo" en el que terminó muriendo uno de los asaltantes.

La mujer aseguró que ese sector siempre fue tranquilo, pero que en el último tiempo se ha tornado peligroso tras varios hechos delictivos. Al respecto, asoció la llegada al lugar del expresidente Gabriel Boric con un considerable aumento de episodios violentos.

"Sentí una ráfaga de balas"

"Nosotros estábamos durmiendo a esa hora, porque era día feriado. Estábamos descansando y sentí una ráfaga de balas. Se sentía como un armamento más o menos fuerte, parecía de guerra", señaló la mujer.

Una vez despiertos por el ruido, escucharon gritos de los demás vecinos y también de los delincuentes. "Ahí vimos que empezaron a salir todos. Y llegó Seguridad Ciudadana en minutos, fue muy rápido todo", recordó.

"Desde que llegó Boric empezaron los turbazos fuertes"

Poco después, la vecina lanzó una teoría que dejó sorprendido al panel de Mucho Gusto. En primer lugar, dijo que el lugar en donde reside ella y el exministro del TC "es tranquilo, pero antes San Miguel pasaba desapercibido".

Luego, reveló su hipótesis. "Desde que llegó nuestro vecino, empezaron los turbazos fuertes y todo. Por la casa del vecino (expresidente Gabriel) Boric. Vive a dos cuadras de nosotros, prácticamente", comentó.

La mujer aseguró que la llegada del exmandatario coincide con un alza en los delitos, "porque nosotros antes pasábamos desapercibidos en todo, ni en las noticias nos nombraban. Antes era tranquilo el lugar. Entonces, como que se trasladaron para acá, no sé".

"Es que yo me pregunto que si se vino para acá (a vivir), quiere decir que es un barrio que tiene buena plusvalía, que la gente tiene un buen pasar, buen estándar de vida", manifestó, al intentar explicar la relación entre ambos factores.

"Casi todos acá nos estamos armando"

En la instancia, fue consultada si, por el contrario, que un exmandatario viva en el sector supuestamente debería aumentar la presencia policial y la seguridad, a lo que ella respondió negativamente.

"No creo, porque a personas conocidas mías, al lado del expresidente, hace como un mes les robaron los focos del auto, la carcasa completa. Y tengo fotos, porque es así, aumentó la delincuencia", afirmó.

"Casi todos acá nos estamos armando, porque es peligroso", cerró la mujer.