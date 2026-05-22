"Se propaga rápidamente": OMS eleva al máximo el nivel de riesgo por ébola en República Democrática del Congo

22 may. 2026 - 13:22 hrs.

¿Qué pasó?

La OMS elevó este viernes el nivel de riesgo que presenta la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo de "alto" a "muy alto" (el máximo), anunció su director, cuya organización mantuvo sin cambios el nivel de riesgo a escala regional y mundial.

"La epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) se propaga rápidamente", declaró el secretario de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una rueda de prensa.

"Previamente, la OMS había evaluado el riesgo como alto a niveles nacional y regional, y bajo a nivel mundial. Actualmente, estamos revisando nuestra evaluación de riesgos para calificarlo de muy alto a nivel nacional, alto a nivel regional y bajo a nivel mundial", añadió. "Muy alto" es "el nivel de riesgo más elevado", precisó a la agencia de noticias AFP un portavoz de la OMS.

La propagación del ébola en RDC

La epidemia se propagó en las provincias de Kivu del Norte y en Kivu del Sur, divididas en dos por la línea del frente entre las fuerzas congoleñas y el grupo armado M23, apoyado por Ruanda, que se ha apoderado de grandes extensiones de territorio desde 2021.

Ante esta situación, la respuesta sanitaria es difícil y ha desembocado en escenas de caos en Ituri, donde se encuentra el foco de la epidemia y adonde la OMS ha enviado más personal.

Hasta ahora "se confirmaron 82 casos, incluidos siete decesos" en RDC, indicó Tedros, pero precisó que en ese país hay cerca de 750 casos sospechosos y 177 muertes sospechosas.

A esto se suman medidas "insuficientes" para controlar la epidemia y la falta de acceso para los trabajadores humanitarios, según Abdi Mahamud, director de operaciones de alerta y respuesta a emergencias sanitarias de la OMS.

Reuniones de hasta 50 personas

En Uganda se confirmaron dos casos y se registró una muerte, según la Organización Mundial de la Salud.

Un estadounidense que contrajo el ébola en RDC está hospitalizado en Alemania. Otro ciudadano estadounidense, considerado contacto de alto riesgo, fue trasladado a República Checa, según Tedros.

En Ituri, las autoridades provinciales anunciaron el viernes la prohibición de los velatorios hasta nuevo aviso. Las reuniones públicas quedan ahora limitadas a un máximo de 50 personas.

En Kivu del Norte, el transporte de pasajeros en autobuses y taxis fue suspendido en ciertos ejes. El grupo armado antigubernamental Movimiento 23 de Marzo, que controla la ciudad de Goma, indicó en un comunicado que "colaborará con los servicios sanitarios dependientes de Kinshasa" para intentar contener la epidemia.

No hay vacuna

El ébola provoca una fiebre hemorrágica mortal, pero el virus, que ha causado más de 15.000 muertes en África en los últimos 50 años, es menos contagioso que el covid o el sarampión.

A falta de vacuna y de un tratamiento autorizado contra la variante Bundibugyo del virus, responsable del actual brote, se intenta atajar su propagación con medidas barrera y detectando los casos rápidamente.

Las vacunas existentes contra el ébola solo son eficaces frente a la variante Zaire del virus, responsable de las mayores epidemias registradas.

El grupo "R&D Blueprint" de la OMS reunió a su grupo consultivo técnico sobre tratamientos y "recomendó dar prioridad a dos anticuerpos monoclonales para avanzar hacia ensayos clínicos", subrayó Tedros.

Se trata de "Regeneron 3479" y "Mapp Bio MBP134", según la científica jefe de la OMS, Sylvie Briand.

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