Escalador británico alcanza la cima del Everest por vigésima vez y rompe nuevo récord histórico

22 may. 2026 - 03:56 hrs.

¿Qué pasó?

El escalador británico Kenton Cool alcanzó este viernes por vigésima vez la cima del Monte Everest, ampliando su propio récord como la persona no nepalí con más ascensos a la montaña más alta del mundo.

La información fue confirmada por Khim Lal Gautam, funcionario del gobierno nepalí en el campamento base. “Se informó que hoy a primera hora de la mañana hizo cumbre en el monte Everest”, señaló a AFP.

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Su primer ascenso al Everest en 2004

Cool, de 52 años, realizó su primer ascenso al Everest en 2004 y desde entonces ha participado prácticamente todos los años en expediciones a la cumbre de 8.849 metros de altura.

El británico protagonizó además una historia de superación, ya que en 1996 sufrió un grave accidente de escalada en roca en el que se fracturó ambos talones. En ese entonces, médicos le advirtieron que probablemente no volvería a caminar sin ayuda.

Pese a ello, en 2022 superó al estadounidense Dave Hahn y se convirtió en el extranjero con más ascensos al Everest, marca que ahora amplió a 20 cumbres.

Sin embargo, el propio escalador ha restado importancia a su récord frente a los históricos logros de los sherpas nepaleses. “Estoy realmente sorprendido por el interés (...) considerando que tantos sherpas tienen muchas más ascensiones”, comentó anteriormente.

Kami Rita Sherpa con 32 ascensos

El récord absoluto sigue perteneciendo al legendario sherpa Kami Rita Sherpa, conocido como el “Hombre del Everest”, quien alcanzó recientemente su ascenso número 32.

La actual temporada de expediciones en Nepal ha estado marcada por cifras récord. Más de 600 montañistas ya alcanzaron la cima este mes, mientras el gobierno emitió 492 permisos para escaladores extranjeros.

El aumento de visitantes ha reactivado las preocupaciones por la masificación del Everest, especialmente tras jornadas donde cientos de personas intentan alcanzar la cumbre al mismo tiempo aprovechando breves ventanas de buen clima.