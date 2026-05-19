En medio de fiebre por láminas del Mundial 2026: Joven pierde más de $1 millón en estafa digital

19 may. 2026 - 16:16 hrs.

¿Qué pasó?

Un joven de 28 años denunció haber sido víctima de una estafa luego de intentar completar el álbum del Mundial 2026 a través de internet.

Según los antecedentes, el afectado residente en Mendoza transfirió una suma de $1.129.000 para comprar el álbum y una gran cantidad de sobres, pero tras realizar el pago nunca recibió los productos prometidos.

El caso se suma a una serie de fraudes digitales que han ido en aumento en medio del interés por conseguir las figuras coleccionables y que sumaría una veintena de páginas falsas operando con el fin de engañar a los hinchas.

La diversión que terminó en engaño

La víctima relató que la operación se realizó en línea, donde creyó estar comprando en un sitio seguro. Sin embargo, luego de concretar la transferencia, el supuesto vendedor lo bloqueó y desapareció sin enviar el pedido.

El monto perdido no es menor, ya que se trata de una cifra que incluso se acerca al valor estimado de completar el álbum en su totalidad con cientos de láminas.

Estafas digitales y sitios falsos

De acuerdo con las advertencias entregadas, ya se han detectado al menos 20 sitios fraudulentos vinculados a este tipo de engaños, muchos de ellos imitando páginas oficiales de fabricantes de láminas.

En este contexto, 13 de estos portales corresponden a sitios en español.

El problema se origina principalmente cuando los usuarios ingresan a estas páginas sin revisar con atención la dirección web, lo que facilita que caigan en plataformas falsas diseñadas para simular ser legítimas.

El periodista Federico Wiemeyer advirtió en el noticiero uruguayo Telenoche que las redes sociales se han convertido en uno de los principales medios utilizados por los estafadores para captar víctimas.

“Se hacen pasar por revendedores o distribuidores, piden transferencias y, una vez que reciben el dinero, bloquean a la víctima y desaparecen”, señaló en su intervención televisiva.

¿Cómo evitar fraudes?

Revisar cuidadosamente las direcciones web , ya que los sitios oficiales suelen terminar en dominios simples y reconocibles.

, ya que los sitios oficiales suelen terminar en dominios simples y reconocibles. Las plataformas seguras no solicitan transferencias bancarias directas , sino pagos mediante tarjeta o medios digitales verificados.

, sino pagos mediante tarjeta o medios digitales verificados. Evitar compras a través de redes sociales . Pese a que pueden existir vendedores honestos, es en estos espacios digitales donde se concentran gran parte de estas estafas.

. Pese a que pueden existir vendedores honestos, es en estos espacios digitales donde se concentran gran parte de estas estafas. Desconfiar de cuentas que imitan perfiles oficiales mediante logos o nombres similares.

Las autoridades y especialistas recalcan que, pese a la alta demanda por completar el álbum del Mundial, es fundamental realizar compras únicamente en sitios oficiales y evitar dejarse llevar por ofertas que puedan parecer demasiado convenientes en internet.