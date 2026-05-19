Mostró su negocio de helados vacío en Santiago para buscar clientes y se hizo viral: Recibió ola de apoyo

19 may. 2026 - 17:10 hrs.

¿Qué pasó?

Un honesto y tierno registro se tomó las redes sociales en las últimas horas. La dueña de la heladería "El Quinto Pino", ubicada en el centro comercial El Campanario en la comuna de Vitacura, se viralizó en las plataformas digitales al mostrar la realidad de su negocio: un local completamente vacío y sin afluencia de público.

Inspirada en creadores de contenido que se dedican a rescatar pymes con pocos clientes, la mujer decidió grabar su heladería para visibilizar la compleja situación comercial del sector.

"Me da mucha ternura verlo, y yo tengo una heladería y miren, así es siempre", relató en el registro, mostrando lo vacío que está su local en comparación con las aglomeraciones de los grandes centros comerciales del sector oriente. "Si uno va al mall, al Parque Arauco, todo ese lugar está súper lleno, pero aquí estamos así. Así que eso, visiten lugares vacíos, porfa", fue el llamado que rápidamente sumó miles de reproducciones en las redes sociales.

El registro viral

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El apoyo de las redes sociales

24 horas después de la publicación original, la locataria grabó una actualización donde se mostró visiblemente emocionada y feliz por el "efecto viral" que consiguieron sus palabras, logrando incluso captar la atención del tiktoker que la inspiró inicialmente.

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"Mencioné al chico del TikTok y contestó el mensaje porque lo empezaron a etiquetar en Instagram", celebró la dueña del local, detallando que el impacto traspasó las pantallas y se convirtió en clientela en un día habitualmente lento para el comercio: "Les quería contar que ha venido gente, para ser día lunes, es súper raro... ha sido súper bonito, como que se formó una especie de Teletón".

La ola de solidaridad no quedó solo en la compra de sus productos. Según explicó la emprendedora, varios profesionales y artistas se contactaron para levantar el centro comercial de forma gratuita. "Mucha gente nos ha ofrecido música en vivo, DJ, una chica va a venir a sacar fotos, me han ofrecido asesorías contables (...) es que ustedes no se imaginan lo lindo que es toda esta energía", comentó.

Finalmente, adelantó que junto a los demás locatarios del centro comercial El Campanario, quienes también se han beneficiado por la repentina fama del lugar, ya están organizando un evento masivo para un día sábado, el cual incluirá música y degustaciones para recibir a los nuevos clientes.

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