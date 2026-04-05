"Vamos a volver a hacerlo en otro mall": Premia2 anuncia nuevo "lanzamiento de dinero" pese al caos en Mallplaza Vespucio

05 abr. 2026 - 15:42 hrs.

¿Qué pasó?

Una estampida y personas lesionadas fue parte del caos que dejó ayer sábado 4 de abril la dinámica en la que la plataforma Premia2 le "lanzó dinero" a una multitud de personas en el Mallplaza Vespucio de la comuna de La Florida, en la Región Metropolitana.

Premia2 anuncia nuevo lanzamiento de dinero

De acuerdo a su sitio web, Premia2 es un "plataforma chilena de sorteos legales, seguros y transparentes. Premios reales con procesos claros y auditables".

Allí mismo se presentan como "Seba y Diego, dos amantes de la creación de contenido, que en 2025 comenzamos un viaje sin retorno al crear Premia2.cl".

"Una comunidad diferente, que tiene como objetivo premiar a sus miembros activos con diferentes actividades, premios y juegos, cambiando así la vida de cientos de personas que han confiado en nosotros y se han atrevido a participar con nosotros", agregan.

Pero estas buenas intenciones no siempre resultan positivas, ya que la situación vivida en el centro comercial capitalino podría haber salido aún más de las manos al no contar con ningún operativo de seguridad asociado a esta entrega de 700 mil pesos.

De hecho, pese al reproche de autoridades y el anuncio de acciones legales por parte de Mallplaza, desde la plataforma anunciaron que prontamente habrá una nueva acción de este tipo en otro mall y con más dinero a repartir.

"Qué pena por aquellos que no pudieron agarrar dinero, pero el próximo mes vamos a volver a hacerlo en otro mall y vamos a llevar más plata", leyó la conductora de Meganoticias Actualiza, Paloma Ávila, en las redes sociales de Premia2.

"La gente estaba alborotada"

Una testigo que se encontraba trabajando en un stand del mall relató el caos vivido durante los momentos más críticos. "La gente estaba totalmente alborotada. Tiraron sillas, tiraron mesas, casi me tiran el stand también", señaló.

Según su testimonio, el ambiente se volvió rápidamente hostil, obligando a los locatarios a proteger sus espacios y pertenencias. "Tuvimos que poner cosas enfrente y mi compañero tuvo que guardar sus cosas, porque había todo tipo de personas y teníamos la incertidumbre de si nos iban a robar o venir en montón y llevarse las cosas", explicó.

La testigo también manifestó su preocupación por la diversidad de personas que se encontraban en el lugar durante el desorden. "Había personas en silla de ruedas, había niños. En uno de los videos se escucha a un niño gritando. No fue una experiencia bonita", relató.

Respecto a la entrega de dinero, confirmó que sí llegó a concretarse, pero en montos bajos. "Se alcanzó a entregar dinero, pero por persona creo que fue mil o dos mil pesos", dijo, cuestionando el real sentido de la convocatoria.

Mallplaza evalúa acciones legales

Desde Mallplaza señalaron que se encuentran evaluando acciones legales por lo ocurrido y recalcaron que la concertación de eventos a través de redes sociales es un fenómeno que han venido observando desde hace algún tiempo.

En ese sentido, indicaron que están trabajando en procedimientos para abordar este tipo de situaciones, además de mantener mesas de trabajo periódicas con los colaboradores de tiendas, con el fin de socializar protocolos y lineamientos de acción ante eventos de riesgo.

Finalmente, el centro comercial lamentó los hechos ocurridos y reiteró que la seguridad de sus visitantes y trabajadores es una prioridad, condenando cualquier actividad que ponga en peligro la integridad de las personas.

Todo sobre Sucesos