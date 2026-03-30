Viuda de Steve Jobs ha gastado más de 5 mil millones de la herencia: Esta es la promesa que debe cumplir

30 mar. 2026 - 19:10 hrs.

¿Qué pasó?

Laurene Powell Jobs, viuda del icónico CEO y creador de Apple, Steve Jobs, reveló recientemente que heredó cerca de 10 mil millones de euros, equivalente a 10.678.500.000 pesos chilenos, tras la muerte de su esposo, una cifra que hoy se ha reducido aproximadamente a la mitad.

Según explicó en una entrevista, esta disminución no responde a gastos excesivos ni a una mala gestión del patrimonio, sino al cumplimiento de una promesa que ambos hicieron en vida.

¿Cuál es la promesa que debe cumplir?

De acuerdo con El Economista, la promesa de Jobs y Powell fue: no acumular riqueza de generación en generación y destinarla a causas sociales.

Por ello, el patrimonio se ha reducido en unos 5.000 millones de dólares, es decir, cerca de la mitad de lo heredado, debido a donaciones a distintos proyectos.

Una parte importante de estas contribuciones proviene de sus acciones en The Walt Disney Company, de las cuales se estima que dona cerca del 10% anual desde el fallecimiento de Jobs. Sin embargo, el impacto real también está influido por el aumento del valor de estos activos en el tiempo.

"Si vivo lo suficiente, esa fortuna no me sobrevivirá. Era el deseo de Steve", dijo Powell Jobs en una entrevista con The New York Times, reafirmando su compromiso de no perpetuar grandes fortunas familiares.

En la misma línea, calificó como una "anomalía" la existencia de grandes riquezas concentradas en pocas personas, señalando que resulta injusto que un grupo reducido controle tanto patrimonio.

Steve Jobs y Laurene Powell

Una inversión que beneficie a las personas

Gran parte de los recursos se canalizan a través de Emerson Collective, entidad que combina inversión, activismo y filantropía en áreas como educación, inmigración y medioambiente.

Se estima que ya ha destinado más de 2.000 millones de dólares a causas benéficas. Además, en 2021, Laurene creó la Waverley Street Foundation, con el objetivo de invertir 3.500 millones de dólares en un plazo de diez años en iniciativas innovadoras para combatir el cambio climático.