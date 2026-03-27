Mujer de 100 años reveló todos sus secretos de longevidad: Hijas no querían que los compartiera

27 mar. 2026 - 20:21 hrs.

Joan Eichner, una adulta mayor residente de Texas, reveló todos los secretos con los que se mantiene bien a sus 100 años, a pesar de que sus hijas no querían que los contara a la prensa.

El pasado mes de febrero, Eichner celebró su centenario junto con todas sus amigas en un famoso centro comunitario de gimnasia de Dallas, llamado "Modern Family YMCA", y allí contó que dos prácticas constantes le habrían dado resultado para tener una larga vida.

Joan Eichner a sus 100 años. / Créditos: Revista People

Los secretos de Joan Eichner

En concreto, Eichner mencionó que tiene una dieta bastante particular que la complementa con una rutina de ejercicios adecuada para su edad, además de rodearse siempre de sus amigas.

"Suelo decir vino y bombones, pero mis hijas me dijeron: '¡No digas eso hoy, estás en la YMCA!'", mencionó entre risas en un artículo del centro de gimnasia, en donde se dedica a hacer "aquagym".

Joan Eichner a sus 100 años. / Créditos: Revista People

Tiene tres clases por semana donde comparte con sus más cercanas: "Me encanta el agua, pero me encantan aún más las amistades. Nos sentamos aquí en un rincón por la mañana después de haber estado en la piscina, tomamos café y charlamos".

Al consultarle por un consejo que daría a las demás personas, declaró que "cuando no tengas ganas de levantarte de la cama por la mañana, levántate y sigue adelante. Eso es lo mejor que puedo decirte".