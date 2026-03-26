Ante "desafíos sin precedentes": La razón tras la solicitud al Papa para aumentar la presencia de exorcistas en el mundo

26 mar. 2026 - 17:30 hrs.

¿Qué pasó?

Este mes, el Papa León XIV se reunió con la Asociación Internacional de Exorcistas (AIE), quienes le presentaron un informe con la petición de aumentar la presencia de exorcistas en el mundo debido al aumento del ocultismo.

Fue el monseñor Karel Orlita con el padre Francesco Bamonte, presidente y vicepresidente de la agrupación, quienes tuvieron una audiencia privada con el Papa para transparentar la situación actual del exorcismo en la sociedad, haciendo énfasis en el alza de personas atraídas por sectas y prácticas ocultistas.

La preocupación de la Iglesia por el ocultismo

Además de informarle acerca del aumento del ocultismo, la AIE le solicitó expresamente aumentar la presencia de exorcistas: por cada diócesis, piden que haya uno o más para afrontar los "desafíos sin precedentes".

Papa León XIV junto a representantes de la AIE, y pintura ilustrativa de un exorcismo. / Créditos: AIE y Wikipedia.

Para explicar la solicitud, la asociación advirtió una "situación dolorosa y cada vez más extendida de personas gravemente afectadas por la acción extraordinaria del diablo como resultado de su participación en sectas ocultistas".

Con el objetivo de fortalecer a quienes se dediquen a hacer exorcismos, pidieron que se forme académicamente al mundo católico sobre el tema: seminarios para formar sobre la "existencia real y la naturaleza del mundo demoníaco" y la lucha contra el Evangelio, y un breve curso para supervisar a los católicos que gestionen las diócesis.

"La difusión del ocultismo, en sus diversas formas, y del satanismo abre, por desgracia, puertas y ventanas a la acción extraordinaria del diablo en el mundo actual. Esto puede causar graves sufrimientos en quienes recurren imprudentemente a estas prácticas, a través de posibles casos de posesión, vejación, obsesión o infestación diabólica", explicó el padre Bamonte a ACI Prensa.

Al término de la reunión, los exorcistas revelaron que el Papa León XIV había conocido y admirado en el pasado a Gabriele Amorth, el fundador de la Asociación Internacional de Exorcistas.

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