Ganó la lotería con números favoritos de su padre fallecido: Recibió 1.3 millones de dólares

25 mar. 2026 - 13:57 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre de 56 años, identificado como Sean Hayes, ganó un millonario premio de lotería gracias a una serie de números que le dejó su padre antes de fallecer en 2010. El hecho ocurrió en Oxfordshire, Inglaterra.

El anuncio fue dado a conocer por la Lotería Nacional del Reino Unido, que confirmó que Hayes obtuvo un premio de 1 millón de libras esterlinas, equivalente a unos 1.3 millones de dólares o cerca de $1.221.360.000 pesos chilenos.

Había perdido los números, pero luego los recuperó

Según informó People, el ganador había utilizado durante años los números que pertenecían a su padre, James, los cuales estaban anotados en un folleto que él guardaba antes de su muerte en 2010.

En ocasiones anteriores, Hayes ya había jugado con esos números en honor a su padre, aunque durante un tiempo perdió el folleto. Posteriormente, los recuperó y continuó utilizándolos.

“Pensar que mi padre eligió estos números hace tantos años, antes de morir, es simplemente increíble y es una forma muy bonita de conectar con su memoria”, dijo Hayes, quien es aficionado a la jardinería.

El proceso para cobrar el premio no estuvo exento de dificultades. Según relató, inicialmente tuvo problemas para comunicarse con los responsables de la lotería debido a una mala señal telefónica.

Sin embargo, tras obtener buena señal, pudo confirmar el premio, momento que describió como "increíble". Además, reconoció que celebró la noticia tomando "unas copas de más" esa noche.

Sean Hayer / National Lottery

Los planes del ganador

Respecto al uso del dinero, Hayes planea comprar una casa junto a su esposa, Sara, idealmente con un jardín. También contempla adquirir un auto nuevo y realizar un viaje que ambos esperaban desde hace tiempo.

"Estoy muy agradecido a mi padre por haber elegido estos números", cerró.

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