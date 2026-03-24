Cayó por las escaleras tras una noche de fiesta y pensó que era una conmoción: Le detectaron un tumor cerebral

24 mar. 2026 - 08:25 hrs.

Lo que parecía ser una simple caída terminó revelando un diagnóstico que cambiaría por completo la vida de Alice Chawner, una joven que sufrió un accidente en las escaleras de su universidad.

Al principio pensó que solo se trataba de una conmoción, pero tras someterse a exámenes, le detectaron un tumor cerebral.

Una borrachera le cambió la vida

En 2020, la joven de 25 años se golpeó la cabeza tras caer por 15 escalones de hormigón en su residencia estudiantil de la Universidad de Manchester, Reino Unido.

"Me emborraché mucho, resbalé y me caí por las escaleras. No estoy segura de si sufrí una convulsión en ese momento y si eso fue lo que me hizo perder el conocimiento", contó en conversación con Kennedy News and Media.

Sin embargo, al despertar pensó que solo era un golpe y prefirió no acudir al hospital, hasta que un estudiante de medicina se lo recomendó. Tras la resonancia magnética le encontraron un glioma de bajo grado, que es un tipo de tumor cerebral.

Debía operarse con urgencia. "Todo esto fue un poco impactante. Ni siquiera lo asimilé. Entré en modo supervivencia y pensé: 'Vamos a hacerlo'. Fue un poco intimidante", relató.

Un incierto futuro

Chawner se sometió a cinco cirugías entre 2021 y 2024 y durante ese periodo no presentó síntomas. Sin embargo, en junio de 2025 el tumor avanzó a grado 4 y apareció un nuevo tumor en otra parte de su cerebro. "Fue una noticia devastadora. Fue la peor noticia que he recibido en mi vida. Fue la primera vez que lloré en un consultorio", sinceró.

Desde entonces, se ha sometido a 10 ciclos de radioterapia, pero ya agotó todas las demás opciones de tratamiento disponibles en el Reino Unido.

Ahora, la única esperanza de su familia es una vacuna de inmunoterapia hecha en Alemania, aunque su familia teme que sea demasiado tarde.

Todo sobre Mundo