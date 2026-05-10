Uso obligatorio de mascarilla: Estos son los lugares donde debes llevarla

10 may. 2026 - 21:00 hrs.

El Ministerio de Salud (Minsal) estableció el uso obligatorio de mascarillas en determinados espacios, en medio del aumento en la circulación de virus respiratorios altamente contagiosos, fenómeno habitual durante los meses más fríos del año.

La medida forma parte de la Campaña de Invierno y se enmarca en una alerta sanitaria que entró en vigencia el pasado 1 de abril y que se extenderá hasta el próximo 31 de agosto, periodo en el que históricamente se registra un alza en enfermedades virales.

¿Dónde se debe usar la mascarilla obligatoriamente?

Según lo dispuesto por la autoridad sanitaria, el uso del cubrebocas es obligatorio en todos los servicios de urgencia, tanto públicos como privados. Esto incluye hospitales, clínicas y cualquier centro de atención que cuente con unidades de emergencia.

De acuerdo con información publicada por ChileAtiende, la medida no solo rige para los pacientes, sino también para todo el personal de salud. Esto abarca a profesionales, técnicos, administrativos, auxiliares e incluso estudiantes en práctica que se desempeñen en estos recintos.

En cuanto a los tipos de cubrebocas permitidos, se aceptan las mascarillas médicas, quirúrgicas, de procedimiento y de tres pliegues. Asimismo, se consideran válidos los respiradores de alta eficiencia, como los modelos N95, KN95 y otros equivalentes, que ofrecen un mayor nivel de filtración.

La alerta sanitaria también otorga facultades especiales a las autoridades para enfrentar este escenario epidemiológico. Entre ellas, la posibilidad de contratar personal adicional, adquirir bienes y servicios y reforzar el equipamiento necesario para responder a la demanda asistencial.

En este contexto, la subsecretaria de Salud Pública, la doctora Alejandra Pizarro, recomendó a la población ampliar el uso de mascarillas más allá de lo exigido. “De sentirse enfermos, resfriados o ir a un lugar aglomerado, también consideren usar mascarilla, sin olvidar nunca el lavado de manos y estornudar en el antebrazo”, señaló la autoridad.

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