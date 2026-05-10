Extienden alerta ambiental para este lunes en Santiago: Revisa la restricción vehicular

10 may. 2026 - 21:45 hrs.

¿Qué pasó?

La Delegación Presidencial Regional Metropolitana decidió extender la alerta ambiental en Santiago para este lunes 11 de mayo, debido a las condiciones atmosféricas adversas y a la mala calidad del aire previstas para la capital.

La medida fue adoptada luego de la recomendación realizada por la Seremi de Medio Ambiente de la Región Metropolitana, con el objetivo de resguardar la salud de la población ante el aumento de contaminación ambiental.

Con esta decisión, la Región Metropolitana enfrentará su segunda jornada consecutiva bajo alerta ambiental, luego de que este domingo la medida fuese decretada por primera vez en el año.

¿Qué se prohíbe cuando hay alerta ambiental?

Entre las restricciones vigentes se encuentra la prohibición de utilizar calefactores a leña y derivados de la madera, con excepción de pellets, en toda la región.

La fiscalización estará a cargo de equipos de la Seremi de Medio Ambiente en coordinación con municipios y Carabineros.

Asimismo, continúa prohibida la realización de quemas agrícolas, restricción que permanece vigente entre el 1 de marzo y el 31 de octubre.

En relación con las actividades físicas, el Ministerio de Educación recomendó no suspender las clases de educación física, aunque sí modificar la intensidad de los ejercicios y privilegiar actividades bajo techo o de menor exigencia cardiovascular.

La recomendación también se extiende a recreos y pausas educativas dentro de los establecimientos.

Restricción vehicular

La alerta ambiental además contempla restricción vehicular para distintos tipos de automóviles, motocicletas, buses y vehículos de carga.

Para automóviles y motocicletas sin sello verde inscritos antes de 2002, la restricción regirá para todos los dígitos dentro del anillo de Avenida Américo Vespucio.

Fuera de ese perímetro, en la provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto, la medida afectará a las patentes terminadas en 6, 7, 8 y 9 entre las 07:30 y las 21:00 horas.

En el caso de vehículos con sello verde inscritos antes del 01 de septiembre de 2011, además de motocicletas anteriores al 01 de septiembre de 2010, la restricción se aplicará a los dígitos 8 y 9 en las mismas comunas y horarios.

También habrá limitaciones en las patentes terminadas en 6, 7, 8 y 9 para buses privados, interurbanos, rurales y vehículos de carga sin sello verde, en la provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto. Los horarios son desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Asimismo, la medida aplica para los vehículos de transporte de carga sin sello con patentes terminadas en 6, 7, 8 y 9, al interior del anillo de Avenida Américo Vespucio, entre las 10:00 y 18:00 horas.

Todo sobre Alerta ambiental