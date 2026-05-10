Puede detectar explosivos ocultos en maletas: La historia de Eros, el perro guardián del Aeropuerto de Santiago

10 may. 2026 - 22:40 hrs.

¿Qué pasó?

En el aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago, entre maletas, pasillos y controles de seguridad, un intrépido perro cumple una tarea clave en el sistema de seguridad del terminal aéreo, más aún ahora, que han aumentado los avisos de falsas bombas.

Se trata de Eros, un labrador retriever de siete años que nació, creció y actualmente trabaja en las dependencias de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), integrando el escuadrón K9, especializado en detección de explosivos.

"La búsqueda de explosivos en su mente es un juego"

Su rutina transcurre dentro del mismo lugar donde vive. Recorre salas de embarque, revisa equipajes y olfatea cada bolso que levanta sospechas en el aeropuerto más importante del país. Sus guías aseguran que, pese a la naturaleza de su labor, para él todo se desarrolla como una actividad lúdica.

"La búsqueda de explosivos en su mente es un juego. Él nació acá en los caniles de la DGAC. Toda su realidad es el aeropuerto", explica Carlos Gamboa, guía canino de la DGAC.

Eros forma parte de los 27 perros detectores de explosivos que operan en el terminal aéreo. Su trabajo se ha intensificado durante este año debido al aumento de falsos avisos de bomba.

Aumento en los avisos de bombas

Según cifras de la DGAC, entre enero y abril se han registrado 28 falsas amenazas, superando las 26 contabilizadas durante todo el año anterior. Muchas de ellas provienen de pasajeros que, en tono de broma o por molestia, afirman portar explosivos, lo que activa de inmediato los protocolos de seguridad.

Cada uno de esos casos implica más trabajo para el equipo canino. "Diariamente, encontramos cinco a seis bultos abandonados, y de amenaza de bombas... podemos estar hablando de tres o cuatro diarias", agrega Carlos Gamboa.

En ese aspecto, explica que estos hechos han significado "un incremento importante en la labor del ejemplar. Lo que implica un desgaste más él, menos descanso y más tiempo de exposición para él. Entonces para él es un estrés".

¿Cómo trabajar Eros en el aeropuerto?

En los operativos, Eros trabaja con su olfato altamente entrenado. Durante los ejercicios de preparación, se enfrenta a maletas con pseudoexplosivos y, cuando detecta un elemento sospechoso, realiza una "marcación pasiva": se sienta frente al equipaje sin tocarlo, indicando a su guía la posible presencia de riesgo.

La relación con su entrenador es fundamental. Ambos operan como un equipo en escenarios donde cualquier alerta podría ser real. "Tenemos que confiar 100% en el entrenamiento y en nuestro perro", explica su guía, con quien Eros trabaja hace seis meses.