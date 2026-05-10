Corea del Norte ordena responder con ataque nuclear automático si Kim Jong-Un es asesinado

10 may. 2026 - 21:00 hrs.

¿Qué pasó?

Corea del Norte incorporó una nueva cláusula en su Constitución que ordena responder con un ataque nuclear automático si el líder Kim Jong-Un es asesinado o queda incapacitado por una acción extranjera.

Ataque nuclear sería automático

Según informó el diario británico Daily Mail, la medida habría sido aprobada en marzo por la Asamblea Popular Suprema y luego comunicada por el Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur.

El nuevo texto establece que, si el sistema de mando de las fuerzas nucleares es atacado o amenazado, la respuesta deberá ejecutarse "de forma automática e inmediata".

En la práctica, esto significa que un eventual ataque contra Kim Jong-un podría activar una represalia nuclear sin necesidad de nuevas órdenes.

Preocupación por acciones militares contra dirigentes iraníes

De acuerdo al medio, la decisión refleja la preocupación de Pyongyang por los llamados ataques de "decapitación", operaciones militares dirigidas específicamente contra líderes políticos o militares enemigos.

El académico Andrei Lankov, de la Universidad Kookmin de Seúl, explicó al medio británico que Corea del Norte observó con atención las recientes ofensivas contra altos dirigentes iraníes.

Ante ese escenario, tomó nota del riesgo que representan este tipo de operaciones para regímenes altamente centralizados.

Pese a ello, el régimen considera poco probable un intento de asesinato contra Kim Jong-Un. El líder norcoreano se mueve bajo estrictas medidas de seguridad, como evitar viajar en avión y desplazarse en un tren blindado.

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